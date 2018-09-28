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Luiz Bacci diz que assinou contrato com a Record 'no meio de um tiroteio'

'Chegaram uns seguranças e falaram: precisamos ir embora', contou apresentador
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 set 2018 às 13:46

Publicado em 28 de Setembro de 2018 às 13:46

O jornalista e apresentador Luiz Bacci Crédito: Instagram / @luizbacci
O apresentador Luiz Bacci relembrou sua chegada à Record TV em entrevista ao "Programa do Porchat" na noite desta quinta-feira, 27, dia do aniversário da emissora.
"Acho que a minha vinda foi a mais tumultuada de todo mundo, porque foi no meio de um tiroteio. Em 2010, no Rio de Janeiro. Era a tomada do Morro do Alemão, e eu estava assinando o contrato na sala da presidência", contou o apresentador.
Em seguida, Bacci concluiu, em bom humor: "Chegam uns seguranças e falam: 'Precisamos ir embora porque tão fechando a Mangueira. Então eu fui embora, falei: 'Já assinei, me dá o contrato aqui! Esse contrato aqui já é meu! Fui engatinhando e fui embora."

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