Luiz Bacci diz que assinou contrato com a Record 'no meio de um tiroteio'

O jornalista e apresentador Luiz Bacci Crédito: Instagram / @luizbacci

O apresentador Luiz Bacci relembrou sua chegada à Record TV em entrevista ao "Programa do Porchat" na noite desta quinta-feira, 27, dia do aniversário da emissora.

"Acho que a minha vinda foi a mais tumultuada de todo mundo, porque foi no meio de um tiroteio. Em 2010, no Rio de Janeiro. Era a tomada do Morro do Alemão, e eu estava assinando o contrato na sala da presidência", contou o apresentador.