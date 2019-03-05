Luciano Huck vibra com fantasias de Anitta: "Estou achando o máximo"

Anitta vem usando figurinos icônicos dos anos 90 em suas produções de carnaval. Na onda de "Verão 90", novela da TV Globo que trata dessa década memorável, Luciano Huck decidiu elogiar a cantora.
"Anitta! Quero dizer que estou achando o máximo esses figurinos final dos anos 90 e estou me sentindo homenageado com essas homenagens do 'H' com a Tiazinha e a Feiticeira, gostei! Valeu", escreveu ele, em uma rede social.
Até agora, a artista surgiu com looks de Tiazinha e Feiticeira, que foram assistentes de Luciano em seu "Programa H", quando ainda era contratado da Band.