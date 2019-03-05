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Referência dos anos 90

Luciano Huck vibra com fantasias de Anitta: "Estou achando o máximo"

Apresentador elogiou os looks da Poderosa neste carnaval

Publicado em 

04 mar 2019 às 22:18

Publicado em 04 de Março de 2019 às 22:18

Crédito: Reprodução/Instagram
Anitta vem usando figurinos icônicos dos anos 90 em suas produções de carnaval. Na onda de "Verão 90", novela da TV Globo que trata dessa década memorável, Luciano Huck decidiu elogiar a cantora. 
"Anitta! Quero dizer que estou achando o máximo esses figurinos final dos anos 90 e estou me sentindo homenageado com essas homenagens do 'H' com a Tiazinha e a Feiticeira, gostei! Valeu", escreveu ele, em uma rede social. 
Até agora, a artista surgiu com looks de Tiazinha e Feiticeira, que foram assistentes de Luciano em seu "Programa H", quando ainda era contratado da Band. 

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