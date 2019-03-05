Anitta vai de Feiticeira, personagem da TV, em sua quinta fantasia

A personagem de Joana Prado foi inspirada na série da TV americana, "Jeannie é um Gênio". Depois de deixar de fazer a "Feiticeira", Joana ainda participou da segunda edição do reality Casa dos Artistas, do SBT, em 2002. Ela ainda participou de outros programas na TV, mas hoje é empresária e mora com o marido, o lutador Vítor Belfort, e os filhos nos Estados Unidos.