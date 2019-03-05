Anitta vai de Feiticeira, personagem da TV, em sua quinta fantasia

Depois de se fantasiar de Tiazinha, Anitta, 25, homenageia nesta segunda-feira (04) outra personagem do Programa H, comandado por Luciano Huck, no fim dos anos 1990 e início dos anos 2000, na Band. Ela é a Feiticeira, papel de Joana Prado na atração.
A cantora publicou no Stories do seu Instagram o figurino: top de pedrarias e véu que a Feiticeira usava para esconder parte do rosto. Anitta se apresenta nesta segunda (04) em São Paulo, no Carnaval na Cidade, evento que acontece no Jockey Club.
Ela já se vestiu também de dançarina do É O Tchan, e das cantoras Beyoncé e Mariah Carey. A cantora tinha anunciado que o tema do seu Carnaval seria "vale a pena ver de novo", uma brincadeira com o nome do programa da Globo que reprisa novelas antigas.
Luciano Huck parabenizou Anitta pela ideia de usar figurinos icônicos dos anos 1990 e 2000. "Quero dizer que estou achando isso o máximo e estou me sentindo homenageado também com essas homenagens para o [programa] H com a Tiazinha e a Feiticeira. Valeu", disse ele em vídeo postado por Anitta no Instagram.
A personagem de Joana Prado foi inspirada na série da TV americana, "Jeannie é um Gênio". Depois de deixar de fazer a "Feiticeira", Joana ainda participou da segunda edição do reality Casa dos Artistas, do SBT, em 2002. Ela ainda participou de outros programas na TV, mas hoje é empresária e mora com o marido, o lutador Vítor Belfort, e os filhos nos Estados Unidos.