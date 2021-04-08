Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Susto

Joana Prado, ex-Feiticeira, sofre acidente de carro com a filha nos EUA

Ela e Kyara escaparam com poucos ferimentos da colisão, que ocorreu nos Estados Unidos

Publicado em 08 de Abril de 2021 às 11:43

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

08 abr 2021 às 11:43
Joana Prado e a filha Kyara, fruto do relacionamento com Vitor Belfort
Joana Prado e a filha Kyara, fruto do relacionamento com Vitor Belfort Crédito: Instagram/@joanapradob
Joana Prado usou as redes sociais nesta quarta-feira, 7, para dizer que sofreu um acidente de carro com a filha, nos Estados Unidos. Kyara é fruto do relacionamento da ex-Feiticeira com o lutador Vitor Belfort. "A gente teve um acidente de carro horrível, mas graças a Deus estamos bem. Eu só tive fraturas no pé, alguns cortes e machucados leves. A Kyka também tá bem", explicou Joana Prado, durante vídeo que publicou ao lado da filha no Instagram.
A ex-Feiticeira disse que a motorista do outro carro estava sob efeito de entorpecentes, de acordo com a polícia. "Infelizmente a mulher que bateu no nosso carro estava embriagada, estava usando drogas. Foram encontradas garrafas de bebida alcoólica no carro. Quando saímos do hospital, perto da meia-noite, os médicos não sabiam se ela iria sobreviver ou não".
Joana Prado também fez um alerta para os seguidores não beberem e dirigirem - e muito menos usarem drogas. "Não beba e dirija! Não use drogas! Tenha amor a sua vida e do próximo", finalizou.

Veja Também

Buddy Valastro, o Cake Boss, publica foto em hospital após 'acidente terrível'

Fernando Zor, dupla de Sorocaba, sofre acidente de carro em São Paulo

Vídeo: apresentadora de TV perde dente ao vivo na Ucrânia

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Acidente Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Hernandez Vitorasse, vereador de Afonso Cláudio
Vereador do ES é alvo de processo por suspeita de monitorar prefeito com sistema da PRF
A CBN Vitória comemora 30 anos com o programa Fim de Expediente
Jornalismo não tem que ser mais rápido, tem que ser mais preciso que as rede sociais, diz Milton Jung
Imagem de destaque
Como foi a negociação para 'ressuscitar' Sherlock Holmes, o detetive mais famoso da literatura universal

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados