Joana Prado, ex-Feiticeira, sofre acidente de carro com a filha nos EUA

Joana Prado e a filha Kyara, fruto do relacionamento com Vitor Belfort Crédito: Instagram/@joanapradob

Joana Prado usou as redes sociais nesta quarta-feira, 7, para dizer que sofreu um acidente de carro com a filha, nos Estados Unidos. Kyara é fruto do relacionamento da ex-Feiticeira com o lutador Vitor Belfort. "A gente teve um acidente de carro horrível, mas graças a Deus estamos bem. Eu só tive fraturas no pé, alguns cortes e machucados leves. A Kyka também tá bem", explicou Joana Prado, durante vídeo que publicou ao lado da filha no Instagram.

A ex-Feiticeira disse que a motorista do outro carro estava sob efeito de entorpecentes, de acordo com a polícia. "Infelizmente a mulher que bateu no nosso carro estava embriagada, estava usando drogas. Foram encontradas garrafas de bebida alcoólica no carro. Quando saímos do hospital, perto da meia-noite, os médicos não sabiam se ela iria sobreviver ou não".