Luciano Huck opina sobre separação de Thiaguinho e Fernanda: "Família"

Publicado em 16 de outubro de 2019 às 07:47
- Atualizado há 6 anos
Thiaguinho e Fernanda Souza anunciaram separação nesta segunda (14) e muitos fãs e artistas ficaram sentidos com o anúncio do fim do amor.
Luciano Huck, que é inclusive padrinho de casamento do ex-casal, foi à web para manifestar uma mensagem de solidariedade aos amigos e escreveu: "Amamos vocês. Vocês são parte da nossa família. Sempre juntos”.
Thiaguinho e Fernanda estavam casados há quatro anos e juntos há oito.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o