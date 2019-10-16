Foi padrinho do ex-casal

Luciano Huck opina sobre separação de Thiaguinho e Fernanda: "Família"

Apresentador disse que ama os dois e que sempre estará junto de quem mais precisar

Publicado em 16 de outubro de 2019 às 07:47 - Atualizado há 6 anos

Thiaguinho e Fernanda Souza com o apresentador Luciano Huck ao fundo Crédito: TV Globo/Reprodução

Thiaguinho e Fernanda Souza anunciaram separação nesta segunda (14) e muitos fãs e artistas ficaram sentidos com o anúncio do fim do amor.

Luciano Huck, que é inclusive padrinho de casamento do ex-casal, foi à web para manifestar uma mensagem de solidariedade aos amigos e escreveu: "Amamos vocês. Vocês são parte da nossa família. Sempre juntos”.

Thiaguinho e Fernanda estavam casados há quatro anos e juntos há oito.

