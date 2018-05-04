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Luana Piovani vai a Curitiba para cumprir promessa por prisão de Lula

'Jurei que quando o Lula fosse preso ia vir até a delegacia e dar uma maçã pra ele', contou

Publicado em 03 de Maio de 2018 às 23:32

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 mai 2018 às 23:32
Luana Piovani Crédito: Instagram / @luapio
A atriz Luana Piovani usou sua conta no Instagram para mostrar o momento em que cumpriu uma promessa feita por ela: levar uma maçã até a cidade de Curitiba quando o ex-presidente Lula fosse preso.
"Jurei que quando o Lula fosse preso eu ia vir até a delegacia que ele estava e ia dar uma maçã pra ele. Pode parecer besteira, mas eu tô envolvida com isso há três anos, e só eu sei quantos posts eu fiz, quantos jornais eu li, quanto eu estudei, e quantas noites mal dormidas eu tive por conta de tudo que tá acontecendo com o nosso País. Mas eu tenho esperança, porque eu tô vendo um trabalho bonito ser feito. Então tá aqui sua maçã", disse, em vídeo.
Em seguida, a atriz deixou a maçã em uma calçada e voltou ao seu carro.
"Estou aqui em Curitiba, queria pagar minha promessa e deixar uma maçã que eu jurei que ia deixar na porta da delegacia do Lula quando ele fosse preso. Mas tá tendo uma operação aqui e só pode chegar perto quem é morador ou funcionário. Então não vou poder subir", explicou, sobre o motivo de não ter ido diretamente à porta do local.
Na legenda da publicação, Luana ainda fez questão de citar nomes de outros políticos: "Agora que venha Aécio [Neves], [Michel] Temer, Renan [Calheiros], [Zezé] Perrella e outros tantos."
CONFIRA O VÍDEO ABAIXO:
 

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