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Por Walcyr Carrasco

Luan Santana é convidado para participar de 'A Dona do Pedaço'

A assessoria do artista confirmou o convite feito pelo autor da novela, mas não deu mais detalhes se o cantor vai realmente participar do folhetim e quando isso deve acontecer

Publicado em 21 de Junho de 2019 às 19:47

Publicado em 

21 jun 2019 às 19:47
O cantor Luan Santana Crédito: Reprodução/Instagram @luansantana
O cantor sertanejo Luan Santana, 28, foi convidado por Walcyr Carrasco para participar de "A Dona do Pedaço", trama das nove na Globo.
A assessoria do artista confirmou o convite feito pelo autor da novela, mas não deu mais detalhes se o cantor vai realmente participar do folhetim e quando isso deve acontecer. Já a Globo informou que não tem a confirmação da participação de Luan. Alguns jornais chegaram a noticiar que o músico interpretaria ele próprio.
Recentemente, Luan Santana gravou seu sexto DVD durante um megashow em Salvador. Três anos após seu último trabalho, o músico classifica o atual projeto como o mais ambicioso em 11 anos de carreira. Intitulado "Viva", o novo trabalho tem 17 músicas, sendo 12 inéditas, e marca a volta de Luan às grandes plateias.
Protagonista de "A Dona do Pedaço", a Juliana Paes publicou nas redes sociais um vídeo no qual dizia que o cantor seria o filho de Maria da Paes, sua personagem na trama. A repercussão foi tão grande que a atriz voltou a publicar uma mensagem na qual afirmava que se tratava de um falso spoiler. Ela disse que o cantor realmente participará da novela, mas que não sabia direito de que forma será essa participação.
A novela tem tido bons índices de audiência e tem sido bem aceita pela crítica. "A Dona do Pedaço" chegou ao fim do seu primeiro mês de exibição com saldo de 32 pontos na Grande São Paulo e na Grande Rio. Em São Paulo, essa média não era alcançada por uma novela desde 2013, quando era exibida "Amor à Vida", também de Carrasco.

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