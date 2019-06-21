Luan Santana é convidado para participar de 'A Dona do Pedaço'

O cantor Luan Santana Crédito: Reprodução/Instagram @luansantana

O cantor sertanejo Luan Santana , 28, foi convidado por Walcyr Carrasco para participar de "A Dona do Pedaço", trama das nove na Globo.

A assessoria do artista confirmou o convite feito pelo autor da novela, mas não deu mais detalhes se o cantor vai realmente participar do folhetim e quando isso deve acontecer. Já a Globo informou que não tem a confirmação da participação de Luan. Alguns jornais chegaram a noticiar que o músico interpretaria ele próprio.

Recentemente, Luan Santana gravou seu sexto DVD durante um megashow em Salvador. Três anos após seu último trabalho, o músico classifica o atual projeto como o mais ambicioso em 11 anos de carreira. Intitulado "Viva", o novo trabalho tem 17 músicas, sendo 12 inéditas, e marca a volta de Luan às grandes plateias.

Protagonista de "A Dona do Pedaço", a Juliana Paes publicou nas redes sociais um vídeo no qual dizia que o cantor seria o filho de Maria da Paes, sua personagem na trama. A repercussão foi tão grande que a atriz voltou a publicar uma mensagem na qual afirmava que se tratava de um falso spoiler. Ela disse que o cantor realmente participará da novela, mas que não sabia direito de que forma será essa participação.