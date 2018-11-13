'Livre desses caminhos dolorosos', diz Beto Barbosa após última quimio

Beto Barbosa luta há alguns meses contra um câncer na próstata e outro na bexiga. A busca pela cura e detalhes do tratamento são compartilhados frequentemente pelo cantor nas redes sociais.

Beto Barbosa foi diagnosticado com câncer Crédito: Reprodução/Instagram @betobarbosa

Nesta segunda-feira, 12, não foi diferente. A semana começou de maneira especial para Barbosa, que recebeu a notícia que deveria fazer a última sessão de quimioterapia.

No Instagram, ele demonstrou ansiedade momentos antes do fim do tratamento. "Às 20h30 de hoje, completarei a última quimio e estarei livre, em nome de Deus, desses caminhos dolorosos. Meu coração me diz que estou curado. Minha fé sempre foi grande e as orações e vibrações de cura foram centenas de milhares", escreveu.

Os fãs do cantor enviaram mensagens de solidariedade na publicação. "Tenha fé que vai dar certo" e "Que Deus te abençoe sempre" foram alguns dos comentários feitos por internautas.