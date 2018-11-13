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Fim do tratamento

'Livre desses caminhos dolorosos', diz Beto Barbosa após última quimio

No Instagram, ele demonstrou ansiedade momentos antes do fim do tratamento

Publicado em 13 de Novembro de 2018 às 13:22

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 nov 2018 às 13:22
Beto Barbosa luta há alguns meses contra um câncer na próstata e outro na bexiga. A busca pela cura e detalhes do tratamento são compartilhados frequentemente pelo cantor nas redes sociais.
Beto Barbosa foi diagnosticado com câncer Crédito: Reprodução/Instagram @betobarbosa
Nesta segunda-feira, 12, não foi diferente. A semana começou de maneira especial para Barbosa, que recebeu a notícia que deveria fazer a última sessão de quimioterapia.
No Instagram, ele demonstrou ansiedade momentos antes do fim do tratamento. "Às 20h30 de hoje, completarei a última quimio e estarei livre, em nome de Deus, desses caminhos dolorosos. Meu coração me diz que estou curado. Minha fé sempre foi grande e as orações e vibrações de cura foram centenas de milhares", escreveu.
Os fãs do cantor enviaram mensagens de solidariedade na publicação. "Tenha fé que vai dar certo" e "Que Deus te abençoe sempre" foram alguns dos comentários feitos por internautas.
Os resultados dos exames deverão sair em breve, segundo informações do próprio Beto Barbosa, que revelou que vai passar por nova cirurgia no ano que vem. "Os óculos escuros escondem o inchaço das medicações. Esperar agora os exames no dia 21/11 para operar em janeiro de 2019", detalhou.

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