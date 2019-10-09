Vem mais, "Contatinho"!

O sucesso da parceria entre Léo Santana, 31, e Anitta, 26, pode render uma nova dobradinha entre os cantores. A dupla, que recentemente lançou o hit "Contatinho", tem outra colaboração musical guardada na gaveta.

Desta vez, o ritmo escolhido para a nova canção é o reggaeton. A revelação foi feita pelo próprio cantor em entrevista a jornalistas na tarde desta terça-feira (8), no estúdio da Som Livre no Rio de Janeiro.

Na ocasião, ele contou que o referido reggaeton era a aposta para a primeira parceria com a poderosa. Eles chegaram a gravar o áudio do dueto, mas acabaram arquivando. Optaram, de última hora, por lançarem "Contatinho".

Santana faz mistério quando perguntado se o reggaeton com Anitta será gravado futuramente, mas confessa que este é um de seus ritmos preferidos: "O reggaeton me encanta muito".

TRANQUILÃO

Do alto de seus dois metros de altura, Léo Santana tenta ser discreto em relação a suas aventuras amorosas. "Sou muito tranquilo perante à isso, senão dá problema", afirma.

O ex-vocalista do grupo Parangolé afirma não gostar de expor sua vida amorosa para que isso não interfira em sua imagem profissional. "Sempre tive um certo receio. Houve uma época em que saíam muitas notas na imprensa me colocando como como 'sex symbol', digamos assim, e me incomodei com isso", disse o cantor. "Agora estou mais entocado", completou Santana.

O artista ainda disse que se incomodava com o rótulo de galã, principalmente no início da carreira. "Meu trabalho ainda era uma incógnita e eu era visto como um corpo sarado que tirava a camisa nos shows e que não tinha potencial musical (...) Hoje, modéstia a parte, tenho uma carreira, músicas na boca do povo. Acharam que eu sumiria depois do sucesso da música 'Rebolation'".

