Léo Santana pede desculpas após parar show no ES e bater boca com fã

Léo Santana pede desculpas por parar show e bater boca com fã em Guarapari Crédito: Reprodução/Youtube

O cantor Léo Santana divulgou vídeo nesta terça-feira, 16, pedindo desculpas aos fãs por ter interrompido show realizado no último sábado, 13, na Arena Pedreira, em Guarapari, para bater boca com um fã na plateia (confira o vídeo da confusão no fim da matéria).

"Eu queria me desculpar sobre o modo como agi em relação ao rapaz que me faltou com respeito, com gestos obscenos. Eu tentei levar o show, poderia contornar a situação de uma forma mais suave. E eu sou homem antes de um artista, sou ser humano. Agi de forma errada, na adrenalina, no impulso", disse Léo, que também prometeu voltar à cidade para realizar novo show.

Pessoas que estiveram no local, contaram que Léo Santana chegou com bastante atraso, às 6h, e foi recebido com vaias. Na primeira música, pessoas da plateia continuaram as vaias e um homem passou a xingar o baiano.

Irritado, Léo pediu para o folião subir no palco e falar o xingamento no microfone. Me respeite, seu vagabundo. Venha aqui em cima falar", esbravejou o cantor.

O homem tentou subir mas já foi contido por seguranças e aí teve início uma confusão, que durou dois minutos. Após a baderna ser contida, o show continuou normalmente. (Com informações da Agência Estado)

Veja a confusão durante o show