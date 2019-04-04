ÁREA DE PRESERVAÇÃO

Lenine visita Parque das Orquídeas no Espírito Santo

Cantor registrou o momento em seu Instagram. Parceiro na preservação, o artista costuma visitar locais onde o Projeto Tamar tem sede

04/04/2019 - O cantor Lenine em visita ao Parque das Orquídeas, em Degredo, Linhares Crédito: Instagram/@lenine

O cantor Lenine deu um tempo na sua turnê "Em Trânsito" para passear pelo Espírito Santo. Nesta quarta-feira (3), o cantor esteve em Degredo, no município de Linhares, visitando o Parque das Orquídeas.

A visita, apesar de rápida, foi acompanhada pelo Projeto Tamar. O registro foi feito no Instagram de Lenine, que postou diversas espécies da flora local.

A visita não durou muito tempo. O cantor já viajou nesta quinta-feira (4) para Taubaté, em São Paulo, para continuar com a turnê.

Grande amigo dos oceanos e parceiro do Projeto Tamar, Lenine tem o costume de visitar locais onde o projeto atua. Inclusive, o cantor realiza apresentações dentro do projeto Tamar Cultura. Neste ano, Lenine já se apresentou na sede do Projeto, na Praia do Forte, na Bahia, pela preservação das tartarugas marinhas.

No Espírito Santo, o destino de Lenine foi o Parque das Orquídeas, em Degredo. O local fica entre as comunidades de Pontal do Ipiranga e Povoação e conta com raras e belas espécies de orquídeas terrestres de restinga e as lagoas completam o bucólico cenário. Será que teremos, em breve, uma apresentação do artista em Linhares?

