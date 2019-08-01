Laura Cardoso: "Artista não gosta de ser poupado, quer trabalhar"

Publicado em 1 de agosto de 2019 às 12:47
- Atualizado há 6 anos
A atriz Laura Cardoso, 91, revelou sua insatisfação com a Globo após ter ficado de fora do elenco da atual novela das 9 da emissora, A Dona do Pedaço, em entrevista ao A Tarde É Sua que foi ao ar na última terça-feira, 30.
"Eu recebi o convite pra fazer a novela. Não sei, de repente eles acharam que o papel ia me cansar, me esgotar. Eu não gostei. Eu queria fazer", afirmou a atriz.
Segundo Laura Cardoso, ela teria sido chamada para viver a personagem Cornélia, que, posteriormente, ficou a cargo de Betty Faria em de A Dona do Pedaço. Na trama, a personagem vive a irmã de Eusébio (Marco Nanini), que criou o personagem desde criança.
"Fizeram para o bem, para poupar o ator, a atriz... Mas acho que o ator não gosta de ser poupado. O artista quer trabalhar, quer fazer um papel, um personagem", continuou.
Ela ainda fez questão de ressaltar o profissionalismo da emissora na hora de lhe dar a notícia, segundo a sua visão: "Foram muito educados, muito gentis. A Globo sempre é uma mãe pra mim. Alegaram que talvez eu me cansasse, me esgotasse."
