Larissa Manoela fala de "praga" de Silvio Santos ao sair do SBT

Atriz quer investir mais em sua carreira no cinema, mas também não descarta a possibilidade de ir para a Globo a partir de 2020

A partir de dezembro deste ano, Larissa Manoela não fará mais parte do time do SBT. Isso porque a jovem decidiu não renovar o contrato com a emissora e diz que vai investir mais na sua carreira no cinema. 

"Ano que vem sigo muito focada em meus trabalhos no cinema, vou rodar dois longas. Vai ser muito incrível, é um ciclo que se fecha (no SBT) com muito amor, com muito carinho. Só tenho gratidão pela emissora ter me dado tantas oportunidades maravilhosas"

Larissa Manoela

Atriz

No entanto, aos 18 anos, a bonita não descarta a possibilidade de ir para a Globo a partir de 2020: "O futuro a Deus pertence. As portas estão sempre abertas".

Larissa também abriu o jogo, em entrevista ao Uol, sobre uma suposta "praga" de Silvio Santos após ela abandonar o SBT. "Ele fala isso só na frente das câmaras. A verdade é que ele torce pela felicidade de todos que trabalham com ele", avalia. 

