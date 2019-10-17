Larissa Manoela fala de "praga" de Silvio Santos ao sair do SBT

Publicado em 17 de outubro de 2019 às 08:23
- Atualizado há 6 anos
A partir de dezembro deste ano, Larissa Manoela não fará mais parte do time do SBT. Isso porque a jovem decidiu não renovar o contrato com a emissora e diz que vai investir mais na sua carreira no cinema.
Larissa ManoelaAtriz
No entanto, aos 18 anos, a bonita não descarta a possibilidade de ir para a Globo a partir de 2020: "O futuro a Deus pertence. As portas estão sempre abertas".
Larissa também abriu o jogo, em entrevista ao Uol, sobre uma suposta "praga" de Silvio Santos após ela abandonar o SBT. "Ele fala isso só na frente das câmaras. A verdade é que ele torce pela felicidade de todos que trabalham com ele", avalia.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o