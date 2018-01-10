Kanye West pede para Kim Kardashian parar de usar óculos grandes

Kim Kardashian Crédito: Reprodução/Instagram

Kim Kardashian e Kanye West não são um casal comum quando se trata de moda. No começo do relacionamento dos dois, ele foi responsável pela transformação no estilo da empresária e a apresentou para Anna Wintou, editora-chefe da Vogue América, e para os maiores estilistas do mundo - foi nesta época que Kim passou a usar praticamente apenas cores neutras, como nude, preto e cinza.

Em um episódio do reality show Keeping Up With The Kardashians, a empresária revelou que West ainda dá muitos palpites em suas roupas. O último deles foi quando ele mandou um e-mail pedindo que ela parasse de usar óculos escuros grandes.

"Ele me mandou um e-mail dizendo 'você não pode mais usar óculos grandes. Agora é tudo sobre óculos pequenos", contou. "Ele me enviou tipo, milhões de fotos dos anos 1990 com óculos pequenos como este."