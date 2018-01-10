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Kanye West pede para Kim Kardashian parar de usar óculos grandes

Empresária contou que seu marido a fez investir na tendência dos óculos pequenos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 jan 2018 às 15:17

Publicado em 10 de Janeiro de 2018 às 15:17

Kim Kardashian Crédito: Reprodução/Instagram
Kim Kardashian e Kanye West não são um casal comum quando se trata de moda. No começo do relacionamento dos dois, ele foi responsável pela transformação no estilo da empresária e a apresentou para Anna Wintou, editora-chefe da Vogue América, e para os maiores estilistas do mundo - foi nesta época que Kim passou a usar praticamente apenas cores neutras, como nude, preto e cinza.
Em um episódio do reality show Keeping Up With The Kardashians, a empresária revelou que West ainda dá muitos palpites em suas roupas. O último deles foi quando ele mandou um e-mail pedindo que ela parasse de usar óculos escuros grandes.
"Ele me mandou um e-mail dizendo 'você não pode mais usar óculos grandes. Agora é tudo sobre óculos pequenos", contou. "Ele me enviou tipo, milhões de fotos dos anos 1990 com óculos pequenos como este."
E, aparentemente, o rapper possui um bom faro para as tendências, porque os óculos estilo anos 1990 são sucesso entre as fashionistas como Gigi Hadid, Millie Bobby Brown e Kaia Gerber.

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