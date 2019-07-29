Serumaninhos chiques

Joias, roupas e muitos seguidores: como vivem os pets famosos do ES

Celebridades animais tem até mais de um milhão de seguidores na web e dividem a agenda entre passeios, visitas ao pet shop e cochilos para manter a beleza

Publicado em 29 de julho de 2019 às 17:57 - Atualizado há 6 anos

29/07/2019 - A advogada Larissa de Castro, de 31 anos, com Lory e Bono - seus dois papagaios da Indonésia -, além de Mafalda e Luna Crédito: Carlos Alberto Silva

Joias, comida boa, muitas roupas, campanhas e fãs. Podemos estar falando de coisas relacionadas a celebridades como Bruna Marquezine, Kim Kardashian, Anitta, mas nesta matéria as estrelas são outras: os pets. Sim, no Espírito Santo temos bichinhos cheios de seguidores nas redes sociais. Alguns até chegam a "ostentar".

Enquanto conversava com a reportagem, a tutora do papagaio da Indonésia Lory, que mora na Serra, abriu um presente que o animal ganhou via Instagram de uma marca especializada. Tratava-se de uma joia. Um acessório para o vermelhão sair por aí para passear com estilo. Ele, que tem 6 anos de idade, também é embaixador de algumas marcas e tem parceria até para ajudar lar para animais desabrigados e resgatados.

Lory - que já foi pauta no Gazeta Online - é um dos pets famosos do Espírito Santo que, quando não estão expondo a figura em algum evento, marcam presença nas redes sociais. "Só no Instagram, ele tem mais de 40,5 mil seguidores. E tudo começou porque eu quis criar uma conta só para postar as coisas dele. Postava muito no meu, mas tenho amigos que não gostam de bicho, então resolvi segmentar", diz a tutora da ave, a advogada Larissa de Castro, de 31 anos.

Na casa em que cria o animal silvestre, em Carapebus, ela vive com a família - que entende totalmente sua relação com a natureza - e outros quatro pets: Bono - que também é um papagaio da Indonésia e divide o IG do Instagram com Lory -, duas cachorras - que tem perfil duplo no IG - e um esquilo da Mongólia. "Todos convivem em harmonia. O Lory é o mais antissocial (risos). Ele gosta de muita atenção, mas se dá bem com todo mundo e é ótimo para tirar fotos na rua, quando alguém pede", fala.

ESTRELA DE LIVRO

Já um habitué das noites de autógrafos e campanhas publicitárias pets, Jimmy Fofinho coleciona mais de 51,6 mil seguidores só no Instagram. No perfil, que era de seu tutor e foi transformado para o bichinho, ele compartilha o dia a dia, passeios no shopping e os recebidos da semana. "Ele é patrocinado de algumas marcas e também tem parceria com lojas", diz o tutor do Spitz Alemão, o servidor público Fabiano Gusmão, de 35 anos.

Em 2017, Jimmy chegou até a virar estrela da literatura, quando Fabiano decidiu escrever um livro sobre bullying e usou o cãozinho como personagem principal da história. "Antes disso, ele já era famoso (risos). Mas, depois do livro, ele estourou ainda mais. Quando vamos ao shopping, pedem foto, as pessoas reconhecem ele. Meus alunos, que são mais crianças também, acabam brincando comigo em sala de aula com coisas do Jimmy. É bem divertido", afirma.

Sempre que sai pelas ruas para passear, Jimmy também tem que se preparar para tirar muitas (muitas!) fotos com os fãs. O tutor conta que em qualquer lugar que ele vá, o cãozinho é parado para protagonizar em cliques com os seguidores. "Somos abordados por um monte de gente. Mas ele é ótimo, adora fotografar (risos)", corrobora.

AS AVENTURAS DE ESTOPINHA CAPIXABA E CATATAU

Quem navega pelos vídeos engraçados da web com certeza já se deparou com alguma gravação em que Estopinha Capixaba, um Pisncher de cinco anos de idade, aparece. O cãozinho é amigavelmente nervoso e já travou altas batalhas com seu tutor, o professor Ozéias Guimarães, de 30 anos.

"Ele é de uma raça temperamental. Não aceitam outro animal, só eles mesmos (risos)", brinca, completando: "É meu sexto cachorro. E decidi criar o Instagram e Facebook justamente para compartilhar o dia a dia dele e do irmão, o Catatau".

No YouTube, Estopinha tem mais de um milhão de seguidores e, no Instagram, já ultrapassou a marca dos 177 mil fãs. Todo esse sucesso rende à dupla alguns luxos que só um pet famoso pode desfrutar: "Estopinha é embaixador de uma marca de comida, ganha um box todo mês, também é cachorro propaganda de uma marca de camas de luxo e direto é chamado para alguma participação na TV".

Os posts que Ozéias faz mostram a vida real de Estopinha e Catatau. Para ele, é esse o segredo de tanto sucesso - além das histórias engraçadas, é claro. É comum, nas gravações, o cachorrinho aparecer raivoso em alguma situação, seja para escovar os dentes, tomar banho ou até brincar.

"Para espairecer, os dois amam fazer trilhas, passear na cachoeira, andar de carro... Durante o dia para não ficarem sozinhos eles ficam com meus pais e, assim que chego do trabalho, eles voltam a ficar comigo", detalha.

Um detalhe da "vida de luxo" de Estopinha: os passeios de carro. Depois de entrar no veículo, se o carro não sair, é briga na certa com o dono. Confira no vídeo abaixo.

CÃO SURFISTA

Para quem pensa que a vida de um pet famoso é apenas cliques e boa vida, se engana. Tem pet cujo ofício é ser esportista. Estamos falando de Maya, cadela da raça Boiadeiro Australiano, que é surfista. Inclusive, ela ostenta um título de campeã da categoria.

Entre os cliques posados na praia, seu Instagram é repleto de vídeos e imagens dela praticando esportes com o seu tutor, Gilson de Moraes Junior. O sucesso com seu perfil "radical" é garantido entre os seus 18,9 mil seguidores.

Embaixadora de uma marca de produtos para pets, ela ainda tem o famoso momento dos "recebidos" com cliques para lá de simpáticos.

RESPONSABILIDADE

Larissa - a tutora do Lory - entende que é uma maravilha fazer sucesso com os bichinhos na web. No entanto, pondera que os animais famosos têm um dever extra: conscientizar os seguidores de que eles precisam de cuidados. "É que às vezes a pessoa vê, acha que são só flores e quer ter um, também. Mas não é bem assim. A pessoa tem que se dedicar, têm gastos previstos e emergenciais, tem que dar atenção e ainda administrar tudo", destaca.

Segundo ela, muitos fãs acabam enviando mensagens no direct das redes sociais e algumas vezes ela até alerta sobre esse outro lado da convivência. "Sempre que me perguntam, falo sobre as responsabilidade primeiro, para já mostrar que não é bem assim. Ainda mais quem nunca teve um animal tem que ter uma noção extra de como é ter alguém para cuidar", reitera.

Além de todas essas miudezas, a advogada tem o cuidado de criar um ambiente saudável para Lory e os animais que cuida em casa. Ela sabe que esses bichos têm um instinto selvagem e, às vezes, têm hábitos que não são comuns. "Tenho sempre um galho especial montado para as aves, busco formas de fazer com que elas tenha meios para alisar o bico, manter a atividade o mais parecida possível como se ele estivesse na floresta. E assim é com os outros animais, também", conclui.

PETS FAMOSOS

Além de Lory, o papagaio da Indonésia; Jimmy Fofinho, o Spitz Alemão; Estopinha Capixaba e Catatau, dois Pinscher; e Maya, a Boiadeiro Australiano, o Gazeta Online separou outros perfis na web de animais que moram no Espírito Santo e fazem o maior sucesso como verdadeiros blogueiros. Confira:

