Home
>
Famosos
>
Jennifer Lopez posta foto com noivo e é processada em R$ 615 mil

Jennifer Lopez posta foto com noivo e é processada em R$ 615 mil

Nos bastidores, papo é de que a atriz e cantora usou foto de uma agência que não havia autorizado a reprodução da imagem

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

[email protected]

Publicado em 8 de outubro de 2019 às 12:02

 - Atualizado há 6 anos

  Crédito: Reprodução/Instagram @jenniferlopezshow

A cantora Jennifer Lopez, 50, está sendo processada em US$ 150 mil (cerca de R$ 615 mil) por não respeitar os direitos autorais de uma foto que ela publicou em seu perfil no Instagram em 2017.

Recomendado para você

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta quinta-feira (18) que Zezé Di Camargo "não teria coragem de fazer aquele ataque a homens"

Lula diz que Zezé Di Camargo fez cretinice com filhas de Silvio Santos

Segundo o jornal The Mirror, muitos fãs ficaram chocados e começaram a debater o assunto no Reddit

Nome real de Brad Pitt causa surpresa entre fãs; saiba qual é

Investigações revelam que o homem contratou detetive particular para obter dados pessoais da artista

Polícia prende homem que perseguia Isis Valverde há mais de duas décadas

Segundo o canal norte-americano E!, a agência de notícias e fotos Splash News fez uma queixa alegando ser dona e única detentora de direitos da imagem publicada. Nela, Lopez aparece de mãos dadas com o noivo Alex Rodríguez, em Nova York. 

"Os autores [da ação] nunca licenciaram a fotografia à ré. No entanto, Lopez utilizou-a sem autorização ou permissão dos autores para tal", afirmam documentos do processo que o E! teve acesso. "Especificamente, Lopez ou alguém agindo sob seu nome copiou a foto e a distribuiu no Instagram, pela conta @jlo, em um story publicado em 7 de novembro de 2017."

A agência afirma que Lopez recebeu uma carta no dia 12 de dezembro do mesmo ano sendo notificada do "uso não autorizado da foto", que "ameaçaria a existência do futuro do mercado da fotografia".

Leia mais

Imagem - Ex-BBB sensualiza com corpão sarado em ensaio picante nos EUA

Ex-BBB sensualiza com corpão sarado em ensaio picante nos EUA

Imagem - Elton John abre o jogo sobre amor, drogas e suicídio: "Imaturo"

Elton John abre o jogo sobre amor, drogas e suicídio: "Imaturo"

Imagem - Ana Maria Braga surge de cabelo novo e penteado viraliza na web

Ana Maria Braga surge de cabelo novo e penteado viraliza na web

Lopez também está em foco desde que foi anunciado que ela, junto à cantora Shakira, 42, seriam a atração principal do Super Bowl 2020, a grande final da NFL (National Football League). O confronto final da liga norte-americana está marcado para acontecer no dia 2 de fevereiro de 2020. 

O show de intervalo do Super Bowl é um dos eventos de entretenimento de maior destaque dos Estados Unidos, atraindo dezenas de milhões de telespectadores. Em anos anteriores, Beyoncé, Lady Gaga, Katy Perry, Madonna, Bruce Springsteen e Prince já lideraram a apresentação.

Em 2018, o show de intervalo de Justin Timberlake foi assistido por 103 milhões de telespectadores, o maior público de qualquer evento televisivo da história dos Estados Unidos.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

jennifer lopez

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais