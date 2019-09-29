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Capixaba de coração

Iran Malfitano curte Rock in Rio com esposa e diz querer mais filhos

Ator desmentiu boatos de que estaria se separando

Publicado em 

29 set 2019 às 08:06

Publicado em 29 de Setembro de 2019 às 08:06

O ator Iran Malfitano Crédito: Reprodução/Instagram @iran_malfitano
O ator Iran Malfitano, 37, e sua esposa, Elaine Albano, eram só curtição no camarote Doritos do Rock in Rio na noite deste sábado (28). Eles deixaram a filha, Laura, 8, na casa de uma amiga para aproveitarem um momento a dois.
O casal está junto há dez anos e Iran não se furtou de falar sobre os boatos de que eles estariam separados.
"Crise todo casal tem. Já tivemos a nossa, mas a gente se gosta muito. Nos demos outra chance e o relacionamento está ótimo. Quando as pessoas não têm o que falar, inventam. Faz tempo que a gente não sai. Somos mais diurnos."
> Iran Malfitano vira motorista de aplicativo, diz colunista
Malfitano conta que Elaine é fã da banda Foo Fighters, principal atração da noite, e que seu cunhado, Tiago Vegas, tem uma banda cover do grupo estadunidense chamada Vegas 13.
Pai coruja, o ator afirma que gostaria de ter outros filhos com a mulher, mas que "respeita o tempo dela".
"O corpo da mulher é que muda. Os hormônios dela é que mudam. Ela tem que escolher o momento. Até equilibrar tudo de novo são uns três anos", pondera.
Elaine diz que tem medo de colocar mais um filho no mundo em tempos de tanto perigo. A questão financeira, segundo ela, também é um fator importante na decisão de aumentar a família.
Para dar um "up" nas contas, Malfitano entrou recentemente para o rol de motoristas do aplicativo Uber. A notícia fez tanto sucesso na web que chamou a atenção das emissoras de TV. Ele conta que no dia 1 de outubro começará um novo trabalho nas telinhas, mas não dá detalhes.
> Agora motorista, ator Iran Malfitano agradece: "Sorrindo"
"A mãe de uma menina que me assistia na televisão me reconheceu no Uber. Nós conversamos bastante e ela contou para uma repórter, que divulgou", relembra.
"O custo de vida é muito alto. Sou comunicativo. Fiz teste na Globo, Record, e enquanto não pintava nada resolvi meter a cara. Agora estou com jornada dupla."
Além da Uber e do novo trabalho na TV, o ator também está ministrando aulas de interpretação. Uma das alunas tem um espaço especial em seu coração: a pequena Laura.
> Primeiro dia de Rock in Rio gera 34 toneladas de lixo
"Ela leva jeito para decorar texto", diz ele, orgulhoso.
O ator ressalta que procura passar o máximo de tempo possível com a filha.
"Saí de casa com 15 anos. Sei que os filhos são do mundo, então eu aproveito todo o tempo que posso com minha filha. O dia que ela quiser ganhar o mundo, tenho que deixar."

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