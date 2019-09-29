Iran Malfitano curte Rock in Rio com esposa e diz querer mais filhos

O ator Iran Malfitano Crédito: Reprodução/Instagram @iran_malfitano

Iran Malfitano, 37, e sua esposa, Elaine Albano, eram só curtição no camarote Doritos do Rock in Rio na noite deste sábado (28). Eles deixaram a filha, Laura, 8, na casa de uma amiga para aproveitarem um momento a dois. O ator, 37, e sua esposa, Elaine Albano, eram só curtição no camarote Doritos do Rock in Rio na noite deste sábado (28). Eles deixaram a filha, Laura, 8, na casa de uma amiga para aproveitarem um momento a dois.

O casal está junto há dez anos e Iran não se furtou de falar sobre os boatos de que eles estariam separados.

"Crise todo casal tem. Já tivemos a nossa, mas a gente se gosta muito. Nos demos outra chance e o relacionamento está ótimo. Quando as pessoas não têm o que falar, inventam. Faz tempo que a gente não sai. Somos mais diurnos."

Malfitano conta que Elaine é fã da banda Foo Fighters, principal atração da noite, e que seu cunhado, Tiago Vegas, tem uma banda cover do grupo estadunidense chamada Vegas 13.

Pai coruja, o ator afirma que gostaria de ter outros filhos com a mulher, mas que "respeita o tempo dela".

"O corpo da mulher é que muda. Os hormônios dela é que mudam. Ela tem que escolher o momento. Até equilibrar tudo de novo são uns três anos", pondera.

Elaine diz que tem medo de colocar mais um filho no mundo em tempos de tanto perigo. A questão financeira, segundo ela, também é um fator importante na decisão de aumentar a família.

Para dar um "up" nas contas, Malfitano entrou recentemente para o rol de motoristas do aplicativo Uber. A notícia fez tanto sucesso na web que chamou a atenção das emissoras de TV. Ele conta que no dia 1 de outubro começará um novo trabalho nas telinhas, mas não dá detalhes.

"A mãe de uma menina que me assistia na televisão me reconheceu no Uber. Nós conversamos bastante e ela contou para uma repórter, que divulgou", relembra.

"O custo de vida é muito alto. Sou comunicativo. Fiz teste na Globo, Record, e enquanto não pintava nada resolvi meter a cara. Agora estou com jornada dupla."

Além da Uber e do novo trabalho na TV, o ator também está ministrando aulas de interpretação. Uma das alunas tem um espaço especial em seu coração: a pequena Laura.

"Ela leva jeito para decorar texto", diz ele, orgulhoso.

O ator ressalta que procura passar o máximo de tempo possível com a filha.