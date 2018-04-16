Internet não perdoa erro em tatuagem de Tati Quebra Barraco

Tati Quebra Barraco faz tattoo com erro de português na costela Crédito: Reprodução/Instagram

A funkeira Tati Quebra Barraco mostrou sua mais recente tatuagem aos seus fãs na última sexta-feira, 13. "Se tem espaço vamos rabiscando!", escreveu a cantora em seu Instagram para contar a novidade, perguntando também se os seus seguidores haviam gostado do resultado.

A maioria, porém, parece não ter aprovado muito a tatuagem, apontando diversos erros gramaticais.

Confira a íntegra do texto que Tati tatuou em seu corpo, exatamente da forma que ela escreveu:

"Filho, enquanto eu for sua Prioridade, pode vir o que vier podes também contar comigo seja lá para o que for mil cairão ao seu lado e dez mil a sua direita mais você não será atingida, veras livramento sou eu o seu Deus!

Salmo 91"

O uso de "mais" em vez de "mas" foi o erro que mais chamou atenção, mas outros, como a ausência de acentuação em "verás" e "à sua direita", além da falta de vírgulas, também estão sendo lembrados.