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Internet não perdoa erro em tatuagem de Tati Quebra Barraco

Funkeira trocou o 'mas' por 'mais', além de ter cometido erros de acentuação

Publicado em 16 de Abril de 2018 às 19:09

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 abr 2018 às 19:09
Tati Quebra Barraco faz tattoo com erro de português na costela Crédito: Reprodução/Instagram
A funkeira Tati Quebra Barraco mostrou sua mais recente tatuagem aos seus fãs na última sexta-feira, 13. "Se tem espaço vamos rabiscando!", escreveu a cantora em seu Instagram para contar a novidade, perguntando também se os seus seguidores haviam gostado do resultado.
A maioria, porém, parece não ter aprovado muito a tatuagem, apontando diversos erros gramaticais.
Confira a íntegra do texto que Tati tatuou em seu corpo, exatamente da forma que ela escreveu: 
"Filho, enquanto eu for sua Prioridade, pode vir o que vier podes também contar comigo seja lá para o que for mil cairão ao seu lado e dez mil a sua direita mais você não será atingida, veras livramento sou eu o seu Deus!
Salmo 91"
O uso de "mais" em vez de "mas" foi o erro que mais chamou atenção, mas outros, como a ausência de acentuação em "verás" e "à sua direita", além da falta de vírgulas, também estão sendo lembrados.
Outros ainda atentaram ao fato de que, na verdade, a íntegra do trecho remete a uma música da cantora Midian Lima, chamada Prioridade, que faz referências ao salmo 91 da Bíblia.

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