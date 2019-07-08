Caracterização perfeita

Hugo Bonemer surge irreconhecível e choca fãs no Show dos Famosos

Ator homenageou o cantor Israel Kamakawiwo'ole

Publicado em 8 de julho de 2019 às 11:53 - Atualizado há 6 anos

O ator Hugo Bonemer Crédito: João Cotta/Reprodução/Instagram @joaocotta_photos

A apresentação de Hugo Bonemer no Show dos Famosos deste domingo (7) movimentou a web depois de o ator subir ao palco. Ele chocou os fãs com uma caracterização perfeita do cantor Israel Kamakawiwo'ole, que ficou famoso com sua versão de "Somewhere Over The Rainbow" na internet.

“Hugo Bonemer irreconhecível, deu show”, comentou uma fã, nas redes sociais. Outra, soltou: "Não descobri, de verdade, que era o Hugo". Um fã escreveu: "Não consegui descobrir quem homenageou o mito durante o Show dos Famosos".

O ator Hugo Bonemer vestido do cantor Israel Kamakawiwo'ole no Show dos Famosos ao lado de Faustão, no Domingão do Faustão Crédito: TV Globo/Reprodução

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta