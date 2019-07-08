Home
Hugo Bonemer surge irreconhecível e choca fãs no Show dos Famosos

Ator homenageou o cantor Israel Kamakawiwo'ole

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 8 de julho de 2019 às 11:53

O ator Hugo Bonemer Crédito: João Cotta/Reprodução/Instagram @joaocotta_photos

A apresentação de Hugo Bonemer no Show dos Famosos deste domingo (7) movimentou a web depois de o ator subir ao palco. Ele chocou os fãs com uma caracterização perfeita do cantor Israel Kamakawiwo'ole, que ficou famoso com sua versão de "Somewhere Over The Rainbow" na internet. 

> Hugo Bonemer comemora o 'Show dos Famosos' e fala de série na HBO

“Hugo Bonemer irreconhecível, deu show”, comentou uma fã, nas redes sociais. Outra, soltou: "Não descobri, de verdade, que era o Hugo". Um fã escreveu: "Não consegui descobrir quem homenageou o mito durante o Show dos Famosos". 

O ator Hugo Bonemer vestido do cantor Israel Kamakawiwo'ole no Show dos Famosos ao lado de Faustão, no Domingão do Faustão Crédito: TV Globo/Reprodução

