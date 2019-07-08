Hugo Bonemer surge irreconhecível e choca fãs no Show dos Famosos

Publicado em 8 de julho de 2019 às 11:53
- Atualizado há 6 anos
A apresentação de Hugo Bonemer no Show dos Famosos deste domingo (7) movimentou a web depois de o ator subir ao palco. Ele chocou os fãs com uma caracterização perfeita do cantor Israel Kamakawiwo'ole, que ficou famoso com sua versão de "Somewhere Over The Rainbow" na internet.
“Hugo Bonemer irreconhecível, deu show”, comentou uma fã, nas redes sociais. Outra, soltou: "Não descobri, de verdade, que era o Hugo". Um fã escreveu: "Não consegui descobrir quem homenageou o mito durante o Show dos Famosos".
