Gustavo Mioto planeja novo DVD no local do primeiro show no Nordeste

Crédito: Reprodução/Instagram @gustavomioto

terceiro DVD, o sertanejo Gustavo Mioto, 22, afirma já ter uma boa ideia do local, ou pelo menos da região, em que fará o novo projeto. Segundo ele, será no Nordeste, mais precisamente no Ceará, e com gostinho de retribuição. Em meio a escolha de repertório, de parcerias e até da data para seu, o, 22, afirma já ter uma boa ideia do local, ou pelo menos da região, em que fará o novo projeto. Segundo ele, será no Nordeste, mais precisamente no Ceará, e com gostinho de retribuição.

A ideia é retornar ao local de seu primeiro show na região para a gravação, que deve acontecer em novembro. "É muito massa retribuir o carinho que o Nordeste tem comigo tocando no primeiro estado que me abraçou lá. Muito massa poder rever os amigos que estavam lá na primeira braçada, incrível.

DVD, a gente comemora. Uma celebração por 1 ano e 2 meses de namoro", brinca. Com o novo projeto, Mioto diz que pode até adiar seus planos de viajar com a namorada, a apresentador Thaynara OG , em setembro, para a comemoração do primeiro ano de namoro. "Vamos definir, mas já falei que, passando o, a gente comemora. Uma celebração por 1 ano e 2 meses de namoro", brinca.

Mioto, que cresceu em Votuporanga, no interior paulista, fez sua estreia na arena principal da Festa do Peão de Barretos na noite desta quinta (15) com a responsabilidade de abrir o evento. Ainda sem a lotação que a festa costuma ter nas noites de sábado, por exemplo, ele cantou sucessos como "Relógio", "Fake News" e "Solteiro Não Trai".

Músicas de colegas também não foram esquecidas. Mioto cantou "Amor Falso", de Aldair Playboy; "Cheia de Mania", do Raça Negra; "Todo Mundo Vai Sofrer", de Marília Mendonça, e até "Ana Julia", do Los Hermanos.

Uma das principais revelações do sertanejo nos últimos anos, Mioto diz que não tem o hábito de ouvir sertanejo no seu dia a dia. No ano passado, sua lista de músicas mais ouvidas no Spotify foram Ed Sheeran, John Mayer e Edson e Hudson. Esses últimos, grandes inspirações para seu trabalho.

No próximo trabalho, Mioto já havia afirmado que haverá músicas inéditas e regravações, mas apenas três ou quatro já estão de fato definidas. Segundo Mioto, os fãs podem esperar muita coisa nova e uma grande estrutura, após um último EP mais intimista, mas não necessariamente suas composições.

"Eu não tenho a vaidade de priorizar as minhas músicas na hora de selecionar. Se fulano chegar com uma melhor que a minha, vou colocar ela no lugar. Até uma música feita para a namorada pode sofrer nessa seleção, confessa ele, que já havia feito uma música para dizer que a amava no começo do namoro.