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Gravação

Gustavo Mioto planeja novo DVD no local do primeiro show no Nordeste

Gravação deve acontecer em novembro deste ano

Publicado em 16 de Agosto de 2019 às 06:13

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 ago 2019 às 06:13
Crédito: Reprodução/Instagram @gustavomioto
Em meio a escolha de repertório, de parcerias e até da data para seu terceiro DVD, o sertanejo Gustavo Mioto, 22, afirma já ter uma boa ideia do local, ou pelo menos da região, em que fará o novo projeto. Segundo ele, será no Nordeste, mais precisamente no Ceará, e com gostinho de retribuição. 
> Lucas Lucco lança DVD e diz que vive fase madura da carreira
A ideia é retornar ao local de seu primeiro show na região para a gravação, que deve acontecer em novembro. "É muito massa retribuir o carinho que o Nordeste tem comigo tocando no primeiro estado que me abraçou lá. Muito massa poder rever os amigos que estavam lá na primeira braçada, incrível.
Com o novo projeto, Mioto diz que pode até adiar seus planos de viajar com a namorada, a apresentador Thaynara OG, em setembro, para a comemoração do primeiro ano de namoro. "Vamos definir, mas já falei que, passando o DVD, a gente comemora. Uma celebração por 1 ano e 2 meses de namoro", brinca.
Mioto, que cresceu em Votuporanga, no interior paulista, fez sua estreia na arena principal da Festa do Peão de Barretos na noite desta quinta (15) com a responsabilidade de abrir o evento. Ainda sem a lotação que a festa costuma ter nas noites de sábado, por exemplo, ele cantou sucessos como "Relógio", "Fake News" e "Solteiro Não Trai". 
Músicas de colegas também não foram esquecidas. Mioto cantou "Amor Falso", de Aldair Playboy; "Cheia de Mania", do Raça Negra; "Todo Mundo Vai Sofrer", de Marília Mendonça, e até "Ana Julia", do Los Hermanos. 
Uma das principais revelações do sertanejo nos últimos anos, Mioto diz que não tem o hábito de ouvir sertanejo no seu dia a dia. No ano passado, sua lista de músicas mais ouvidas no Spotify foram Ed Sheeran, John Mayer e Edson e Hudson. Esses últimos, grandes inspirações para seu trabalho.
No próximo trabalho, Mioto já havia afirmado que haverá músicas inéditas e regravações, mas apenas três ou quatro já estão de fato definidas. Segundo Mioto, os fãs podem esperar muita coisa nova e uma grande estrutura, após um último EP mais intimista, mas não necessariamente suas composições. 
"Eu não tenho a vaidade de priorizar as minhas músicas na hora de selecionar. Se fulano chegar com uma melhor que a minha, vou colocar ela no lugar. Até uma música feita para a namorada pode sofrer nessa seleção, confessa ele, que já havia feito uma música para dizer que a amava no começo do namoro. 
"Tudo que a gente faz na vida de novo inspira de alguma forma. Às vezes, uma viagem, uma festa. O namoro não podia ser diferente. É muito massa você ter alguém com quem pode contar o tempo todo, para dividir as coisas. Isso inspira a compor essa história que eu só falava, mas que não tinha vivido. Dá mais propriedade para falar."

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