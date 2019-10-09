Graciele Lacerda surge vestida de indiana e diz que vai doar cabelo

Publicado em 9 de outubro de 2019 às 08:18
Graciele Lacerda acordou saudosa nesta terça-feira (8) e decidiu ir ao Instagram para relembrar cliques do festão de aniversário dela no ano passado. Na última semana, a amada de Zezé Di Camargo completou 39 anos.
Mas em 2018, para celebrar suas 38 primaveras, a capixaba fez um encontro à fantasia e foi vestida de Maya, personagem da atriz Juliana Paes na novela "Caminho das Índias", na Globo. No entanto, como nem só de brincadeira vive o ser humano, a bonita aproveitou o #TBT fora de dia para dizer que doará os apliques que usou na produção a entidades carentes.
"Esses são os apliques que usei no ano passado, na minha festa de aniversário. Guardei e nem sei bem o motivo, não imaginava que exatamente um ano depois estaria indo ao Instituto Neo Mama fazer a doação desse cabelo e conhecer de perto essa ONG que ganhou o meu coração!", escreveu no post, que às 8h10 desta quarta (9) já contabiliza mais de 9 mil reações.
