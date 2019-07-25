Home
Gloria Maria encara calorão de 40ºC com as filhas na Itália

Jornalista está com Laura e Maria curtindo uns dias em Roma

Publicado em 25 de julho de 2019

Gloria Maria recentemente ficou de cara com o frio da Noruega ao pegar até 30 graus negativos em uma reportagem especial para o Globo Repórter. Mas, agora e de férias, a jornalista deve estar é suando com o calorão de 40ºC de Roma, na Itália, com as filhas Laura e Maria. 

> Gloria Maria relembra experiência com erva na Jamaica: "Foi puxado"

As três estão passeando pelas terras europeias e até compartilharam um clique fofo de frente para a icônica Fontana de Trevi, um dos maiores pontos turísticos da cidade. 

"Roma 40 graus! Esperando uma lugarzinho na multidão de turistas para mostrar a Fontana de Trevi para elas! E conseguimos com a ajuda de pessoas gentis até uma foto!", escreveu Gloria. 

