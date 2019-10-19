Jornalismo esportivo

Glenda Kozlowski deixa a Globo após 23 anos na emissora

"O Esporte da Globo e Glenda Kozlowski optaram, em comum acordo, por não renovar o contrato", informou em nota o canal

Publicado em 19 de outubro de 2019 às 09:45 - Atualizado há 6 anos

A jornalista Glenda Kozlowski Crédito: Globo/Divulgação

Após 23 anos na Globo, a jornalista Glenda Kozlowski, 45, não é mais funcionária da empresa. A informação foi divulgada nesta sexta-feira (18) pelo colunista Flávio Ricco, do UOL, e confirmada ao F5 pela emissora.

"O Esporte da Globo e Glenda Kozlowski optaram, em comum acordo, por não renovar o contrato", informou em nota o canal.

Glenda era apresentadora do Tá na Área, do SporTV. Segundo a Globo, Fred Ring, que dividia o comando da atração com a jornalista, continuará a frente do programa.

Antes de se dedicar ao jornalismo esportivo, Glenda foi surfista de bodyboarding e ganhou cinco campeonatos nacionais e quatros campeonatos mundiais.

Ela entrou na Globo em 1996, onde atuou como repórter e apresentadora de programas como Esporte Espetacular e Globo Esporte. Também foi responsável por narrar os desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro de 2009 a 2013. Além disso, cobriu Olimpíadas e Copas do Mundo.

Desde janeiro deste ano, comandava o Tá na Área.

Outros vários jornalistas deixaram a Globo neste ano, como Mauro Naves, Ivan Moré e Dony de Nuccio. Muitos deles foram contratados pela CNN, caso de Cris Dias, Monalisa Perrone, Evaristo Costa e do casal Mari Palma e Phelipe Siani.

A reportagem não conseguiu contato com Glenda Kozlowski até a conclusão deste texto.

