Glenda Kozlowski deixa a Globo após 23 anos na emissora

"O Esporte da Globo e Glenda Kozlowski optaram, em comum acordo, por não renovar o contrato", informou em nota o canal

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 19 de outubro de 2019 às 09:45

 - Atualizado há 6 anos

A jornalista Glenda Kozlowski Crédito: Globo/Divulgação

Após 23 anos na Globo, a jornalista Glenda Kozlowski, 45, não é mais funcionária da empresa. A informação foi divulgada nesta sexta-feira (18) pelo colunista Flávio Ricco, do UOL, e confirmada ao F5 pela emissora.

"O Esporte da Globo e Glenda Kozlowski optaram, em comum acordo, por não renovar o contrato", informou em nota o canal. 

Glenda era apresentadora do Tá na Área, do SporTV. Segundo a Globo, Fred Ring, que dividia o comando da atração com a jornalista, continuará a frente do programa. 

Antes de se dedicar ao jornalismo esportivo, Glenda foi surfista de bodyboarding e ganhou cinco campeonatos nacionais e quatros campeonatos mundiais. 

Ver essa foto no Instagram

Muito obrigada por tudo. . Aqui, cheguei aos 17 anos de idade. Não trabalhei em outro lugar. Os estúdios, ilhas de edição, redação, cada canto da Lopes Quintas era a extensão da minha casa. Tive a oportunidade de conhecer o mundo. Fiz amigos. Fiz irmãos. Fiz uma família. Contei estórias, fui testemunha da história. . E se pude estar durante todos esses anos dentro desta caixa mágica é porque vocês, de casa, me abraçaram. Riram e se emocionaram junto comigo. Tiveram sempre o maior carinho e paciência com essa menina que chegou como uma moleca atleta na sua televisão e foi se transformando com o passar dos anos.... E vocês comigo na hora do almoço, no GE e por muitos anos, todos os domingos no EE, do bom dia ao boa tarde. . Quero agradecer aos atletas, obrigada pela confiança! Obrigada por me ensinarem tantas lições de vida! Vocês são a minha fonte inesgotável de inspiração. Tantos amigos. Tantos momentos. Tantas lágrimas de alegria e de tristeza também. Sou eternamente grata a cada um de vocês.. . Gratidão ao Grupo Globo, a família Marinho. Obrigada do fundo da alma.. . To indo embora com o coração apertado. Mas com um arquivo repleto de coisas boas, amor, carinho e muita diversão!!. . Hoje é um novo dia. De um novo tempo... que começou... Todos os nossos sonhos serão verdade... o futuro já começou... cantei tantas vezes esta música, né? Nunca foi tão real pra mim!. . Um beijo em cada um de vcs. Estamos juntos por aqui, pra sempre!!

Uma publicação compartilhada por glendakozlowski (@glendakozlowski) em

Ela entrou na Globo em 1996, onde atuou como repórter e apresentadora de programas como Esporte Espetacular e Globo Esporte. Também foi responsável por narrar os desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro de 2009 a 2013. Além disso, cobriu Olimpíadas e Copas do Mundo.

Desde janeiro deste ano, comandava o Tá na Área.

Outros vários jornalistas deixaram a Globo neste ano, como Mauro Naves, Ivan Moré e Dony de Nuccio. Muitos deles foram contratados pela CNN, caso de Cris Dias, Monalisa Perrone, Evaristo Costa e do casal Mari Palma e Phelipe Siani.

A reportagem não conseguiu contato com Glenda Kozlowski até a conclusão deste texto.

