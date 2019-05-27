Forbes: Ivete Sangalo é uma das mulheres mais poderosas do Brasil

Publicado em 27 de maio de 2019 às 05:27
- Atualizado há 6 anos
A Forbes divulgou neste sábado, 25, em seu site a lista das 20 mulheres mais poderosas do Brasil. O ranking, que foi publicado originalmente na edição de fevereiro da revista, traz personalidades como a cantora Ivete Sangalo, a influenciadora digital Camila Coelho, as atletas Marta e Maya Gabeira.
A seleção também traz o nome de Rosa Weber, ministra do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), e reúne diversas executivas.
Veja a lista das 20 mulheres mais poderosas do Brasil, segundo a Forbes:
Alice Ferraz, CEO e fundadora da plataforma de blogs Fhits
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o