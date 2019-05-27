Poder artístico

Forbes: Ivete Sangalo é uma das mulheres mais poderosas do Brasil

A seleção também traz o nome de Rosa Weber; confira

Publicado em 27 de maio de 2019 às 05:27 - Atualizado há 6 anos

A Forbes divulgou neste sábado, 25, em seu site a lista das 20 mulheres mais poderosas do Brasil. O ranking, que foi publicado originalmente na edição de fevereiro da revista, traz personalidades como a cantora Ivete Sangalo, a influenciadora digital Camila Coelho, as atletas Marta e Maya Gabeira.

A cantora Ivete Sangalo Crédito: Rafa Mattei

Veja a lista das 20 mulheres mais poderosas do Brasil, segundo a Forbes:

Alice Ferraz, CEO e fundadora da plataforma de blogs Fhits

