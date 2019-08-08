Home
Felipe Titto diz que não sabe se faria homossexual em novela na TV

Ator viverá um mentor de luta para Rock, personagem de Caio Castro

Agência Folha Press

Publicado em 8 de agosto de 2019 às 11:40

 - Atualizado há 6 anos

Crédito: Reprodução/Instagram @felipetitto

Felipe Tito, 32, fez sua estreia como o professor de boxe Abdias em "A Dona do Pedaço" (Globo) nesta terça-feira (6), e já é alvo de comentários dos internautas. Depois da novela "O Outro Lado do Paraíso" (2017-2018), do longa "Eu Sou Mais Eu" (2019) e passagem pelo Vídeo Show, ele integra agora o elenco fixo da novela da faixa das nove.

Na trama, Abdias é contratado por Agno (Malvino Salvador) para treinar Rock (Caio Castro). A missão não é um problema para Titto, que já luta boxe há anos -a rotina do ator é recheada de exercícios, incluindo musculação, ciclismo, skate e artes circenses, que ele pratica desde criança.

"Meu perfil tem muito a ver com o do meu personagem. Eu faço várias modalidades esportivas, entre elas o boxe. Acredito que isso ajudou bastante na hora da escolha dos produtores", diz Titto em entrevista à Folha. Ele conta que, para o personagem, precisou se dedicar ainda mais aos seus treinamentos e definir músculos, além de redobrar a atenção com a dieta.

Ainda sem saber qual será o grande momento do personagem, o ator conta que soube que  participaria da novela pelos próprios Walcyr Carrasco e Silvio de Abreu há cerca de um mês. A previsão é de que ele fique até o final da trama.

Após as cenas com Vivi Guedes (Paolla Oliveira) que foram ao ar nesta terça, o personagem é cotado para ser o novo par romântico da influenciadora. No entanto, ele ainda não sabe dizer se o romance terá continuidade. "Novela é obra aberta. Sinceramente, eu não faço a mínima ideia do que vai acontecer". 

Questionado sobre se aceitaria interpretar um possível relacionamento homossexual, ele disse que "não saberia responder, são situações hipotéticas... Estou à disposição dos autores para o que eles quiserem criar".

