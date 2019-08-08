"A Dona do Pedaço"

Felipe Titto diz que não sabe se faria homossexual em novela na TV

Ator viverá um mentor de luta para Rock, personagem de Caio Castro

Publicado em 8 de agosto de 2019 às 11:40 - Atualizado há 6 anos

Crédito: Reprodução/Instagram @felipetitto

Felipe Tito, 32, fez sua estreia como o professor de boxe Abdias em "A Dona do Pedaço" (Globo) nesta terça-feira (6), e já é alvo de comentários dos internautas. Depois da novela "O Outro Lado do Paraíso" (2017-2018), do longa "Eu Sou Mais Eu" (2019) e passagem pelo Vídeo Show, ele integra agora o elenco fixo da novela da faixa das nove.

Na trama, Abdias é contratado por Agno (Malvino Salvador) para treinar Rock (Caio Castro). A missão não é um problema para Titto, que já luta boxe há anos -a rotina do ator é recheada de exercícios, incluindo musculação, ciclismo, skate e artes circenses, que ele pratica desde criança.

"Meu perfil tem muito a ver com o do meu personagem. Eu faço várias modalidades esportivas, entre elas o boxe. Acredito que isso ajudou bastante na hora da escolha dos produtores", diz Titto em entrevista à Folha. Ele conta que, para o personagem, precisou se dedicar ainda mais aos seus treinamentos e definir músculos, além de redobrar a atenção com a dieta.

Ainda sem saber qual será o grande momento do personagem, o ator conta que soube que participaria da novela pelos próprios Walcyr Carrasco e Silvio de Abreu há cerca de um mês. A previsão é de que ele fique até o final da trama.

Após as cenas com Vivi Guedes (Paolla Oliveira) que foram ao ar nesta terça, o personagem é cotado para ser o novo par romântico da influenciadora. No entanto, ele ainda não sabe dizer se o romance terá continuidade. "Novela é obra aberta. Sinceramente, eu não faço a mínima ideia do que vai acontecer".

Questionado sobre se aceitaria interpretar um possível relacionamento homossexual, ele disse que "não saberia responder, são situações hipotéticas... Estou à disposição dos autores para o que eles quiserem criar".

