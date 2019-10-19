Com Ana Maria Braga

Faustão se emociona em rara declaração e diz ser fiel à Globo

Apresentador do programa dominical da Globo foi o convidado de Ana Maria Braga para celebrar os 20 anos de "Mais Você", na mesma emissora

Publicado em 19 de outubro de 2019 às 09:51 - Atualizado há 6 anos

A apresentadora Ana Maria Braga abraça o colega da Globo Fausto Silva, o Faustão, no dia em que o "Mais Você" celebrou 20 anos no ar Crédito: Reprodução/Instagram @anamaria16

No aniversário de 20 anos do programa Mais Você, a apresentadora Ana Maria Braga fez um programa especial nessa sexta-feira (18). Ela começou o dia com uma volta de helicóptero por São Paulo e lembrou imagens de reportagens feitas por ela fora do estúdio ao longo desses anos. O apresentador Fausto Silva foi o entrevistado do dia.

Faustão também recebeu a loira no aniversário de 30 anos de seu programa no início deste ano. A única vez que ele visitou o estúdio do Mais Você foi em 1999.

Ana Maria lembrou os quadros que marcaram a trajetória do Domingão, como o Se Vira nos 30. "Vi essa ideia nos Estados Unidos, mas lá durou um ano. Aqui o brasileiro tem jogo de cintura pra se virar. Esse quadro ficou mais conhecido como 'salário mínimo'", brincou o apresentador.

O programa lembrou a primeira aparição da bailarina Thais Carla, que mais tarde se transformou em bailarina da cantora Anitta. Em vídeo, ela agradeceu pela oportunidade de ter mostrado seu talento na TV há mais de dez anos.

Durante a entrevista, ainda, Faustão afirmou que a Globo é uma empresa quase perfeita. "É um lugar que respeita o ser humano" e alfinetou colegas. "Não tem que ter fábrica de coxinha também, eu trabalho só para a Globo."

De início, quem fez a entrevista foi Faustão, que não deixou Ana Maria falar, a enchendo de elogios. "O mais importante de uma carreira -que é algo da geração de comunicadores, como da Hebe Camargo-, é ter coerência e não fugir das origens é tentar ser transparente. Você fala sério e se expõe totalmente, é transparente mesmo. E sei tudo o que você passou, você é de uma geração que teve que enfrentar preconceitos", discursou o apresentador.

O apresentador ainda ouvir recados dos filhos e da mulher, Luciana Cardoso, e brincou no fim da entrevista. "Daqui 20 anos eu volto".

Em São Paulo, Ana Maria ainda deu um giro pelos bastidores do jornalismo da Globo, em São Paulo e se encontrou com os apresentadores Maju Coutinho e César Tralli.

Ao chegar ao estúdio em São Paulo quando estreou há 20 anos, Ana Maria lembra do nervosismo que foi estrear ao vivo na Globo.

