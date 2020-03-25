Famosos fazem campanha nas redes sociais para ajudar microempresa

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Seguinte galera, vou divulgar gratuitamente nos meus stories algumas pequenas e médias empresas, empresas que estão em risco nessa crise mundial que estamos passando. Essa é uma iniciativa do @thiagomiranda__ e achei sensacional! Indiquem aqui nos comentários o @ de sua empresa ou de algum conhecido seu. É importante deixar cidade e a descrição também. Se cada um fizer um pouco, podemos ajudar muitas famílias. #EuTenhoFé ??