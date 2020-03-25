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Famosos fazem campanha nas redes sociais para ajudar microempresa

Preocupados em manter os negócios de pequenos comerciantes e ajudar a evitar que mais pessoas fiquem sem dinheiro em meio à pandemia de coronavírus, celebridades têm divulgado microempresas em suas redes sociais

Publicado em 25 de Março de 2020 às 17:08

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 mar 2020 às 17:08
Famosos se comprometem a ajudar micorempresários
Famosos se comprometem a ajudar microempresários Crédito: Reprodução Instagram
Preocupados em manter os negócios de pequenos comerciantes e ajudar a evitar que mais pessoas fiquem sem dinheiro em meio à pandemia de coronavírus, celebridades têm divulgado microempresas em suas redes sociais.
O modelo e ex-BBB Jonas Sulzbach usou seu Instagram nesta terça-feira (24) para dizer que divulgaria pequenas e médias empresas gratuitamente em suas redes.
> CORONAVÍRUS | A cobertura completa
"Seguinte, galera, vou divulgar gratuitamente nos meus stories algumas pequenas e médias empresas, empresas que estão em risco nessa crise mundial que estamos passando. Essa é uma iniciativa do Thiago Miranda e achei sensacional! Indiquem aqui nos comentários o @ de sua empresa ou de algum conhecido seu. É importante deixar cidade e a descrição também. Se cada um fizer um pouco, podemos ajudar muitas famílias. Eu tenho fé", escreveu ele.

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Além dele, também seguiu a ideia a namorada de Ludmilla, a dançarina Brunna Gonçalves. Com o mesmo discurso, ela pediu que as pessoas se unissem para ajudar todos a sobreviverem em meio à crise. "Não desanimem, não desacreditem, vai passar!"
Influenciadores digitais diversos entraram na onda e proporam a ajuda. Dentre eles estavam Jade Seba, que tem cerca de 3 milhões de seguidores, Suzanna Freitas, Gabriela Sales, Rica de Marré e Debby Lagranha.

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