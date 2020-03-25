Famosos fazem campanha nas redes sociais para ajudar microempresa

Preocupados em manter os negócios de pequenos comerciantes e ajudar a evitar que mais pessoas fiquem sem dinheiro em meio à pandemia de coronavírus, celebridades têm divulgado microempresas em suas redes sociais.
O modelo e ex-BBB Jonas Sulzbach usou seu Instagram nesta terça-feira (24) para dizer que divulgaria pequenas e médias empresas gratuitamente em suas redes.
"Seguinte, galera, vou divulgar gratuitamente nos meus stories algumas pequenas e médias empresas, empresas que estão em risco nessa crise mundial que estamos passando. Essa é uma iniciativa do Thiago Miranda e achei sensacional! Indiquem aqui nos comentários o @ de sua empresa ou de algum conhecido seu. É importante deixar cidade e a descrição também. Se cada um fizer um pouco, podemos ajudar muitas famílias. Eu tenho fé", escreveu ele.
Além dele, também seguiu a ideia a namorada de Ludmilla, a dançarina Brunna Gonçalves. Com o mesmo discurso, ela pediu que as pessoas se unissem para ajudar todos a sobreviverem em meio à crise. "Não desanimem, não desacreditem, vai passar!"
Influenciadores digitais diversos entraram na onda e proporam a ajuda. Dentre eles estavam Jade Seba, que tem cerca de 3 milhões de seguidores, Suzanna Freitas, Gabriela Sales, Rica de Marré e Debby Lagranha.