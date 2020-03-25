Madonna apaga vídeo em que definia coronavírus como 'bom equalizador'

A cantora Madonna como Madame X Crédito: Instagram/@madonna

Conhecida pela sua opinião forte, a cantora Madonna, 61, fez uma publicação em sua rede social no último domingo (22) que não agradou muito os fãs.

Dentro de uma banheira com pétalas de rosa e cercada por velas, a rainha pop postou um vídeo em que dizia que a pandemia do novo coronavírus poderia ser vista através de uma perspectiva diferente, positiva.

"Tem uma coisa sobre a Covid-19: Ele não liga se você é rico ou pobre, quanto famoso você é, quanto divertido você é. Quanto esperto você é, onde você vive, a idade que você tem, as histórias maravilhosa que você tem para contar. Ele é um grande 'equalizador' e o que é horrível sobre isso é também grandioso", declarou a cantora.

Após receber muitos comentários negativos, a cantora do "Madame-X" resolveu apagar a publicação, mas mesmo assim não conteve as criticas dos internautas.

"Madonna apagou o vídeo da banheira. Sinceramente um dos posts mais bizarros e sem noção que ela já publicou. E vocês como boas marionetes rindo e apoiando tudo o que essa moça faz. Apoiando entre aspas, né? Sei que por dentro todos morreram de vergonha alheia", escreveu uma usuária do Twitter.

Fãs e internautas chegaram a dizer que Madonna estaria "romantizando" a pandemia que já causou um grande número de mortes no mundo, tendo como principais países afetados; Itália, Espanha, Estados Unidos e Brasil.