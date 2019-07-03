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Famosos aceitam desafio das redes sociais de abrir garrafa com o pé

Objetivo é tirar a tampa de uma garrafa apenas com um golpe usando os pés

Publicado em 

03 jul 2019 às 19:10

Publicado em 03 de Julho de 2019 às 19:10

03/07/2019 -- Famosos como John Mayer e Jason Statham participam do desafio da tampa de garrafa que está famoso nas redes sociais Crédito: Reprodução/Instagram
Estamos acostumados com o surgimento repentino de correntes ou desafios nas redes sociais que se espalham de forma tão rápida que, de uma hora para outra, todo mundo está fazendo sua versão e compartilhando com os amigos.
> Sem make e sem filtro: famosas aparecem de 'cara lavada' em novo desafio
Depois do Harlem Shake, do balde com gelo e outros, nesta semana, famosos apareceram compartilhando vídeos em que eles abrem uma garrafa com apenas um golpe com o pé.
O chamado "Desafio da Tampa de Garrafa" --ou em inglês, "Bottlecap Challenge"-- consiste em encher uma garrafa com um líquido qualquer, fechar o recipiente e abri-lo com apenas um golpe usando os pés. Pode ser um golpe de judô, jiu-jitsu ou algo parecido. O que vale é atingir o objetivo final.
> Criador do desafio do balde de gelo nega morte ao som de Pearl Jam
Famosos do mundo todo estão aderindo a esse desafio que já tem muitas versões espalhadas pelas redes sociais. A cantora Ellie Goulding, 32, foi uma delas. Ela fez sua versão e ainda aproveitou o espaço para falar sobre a importância para a natureza de se produzir menos plástico. "Parem de usar garrafas de plástico".
Usando uma blusa da Madonna, John Mayer, 41, foi certeiro e deixou gravado sua versão com o desafio da tampa de garrafa. Após acertar o golpe, ele encarou as câmeras, numa espécie de intimidação àqueles que o cantor desafiou para continuar a brincadeira.
Até quem está acostumado com momento de ação na vida real e nas telonas aderiu ao desafio. O ator Jason Statham, 51, que ficou conhecido por seu personagem de ação em filmes como "Adrenalina" e "Os Mercenários", realizou com o desafio com grande maestria e, no vídeo, é possível ver a tampa desrosqueando da garrafa lentamente.

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