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BBB 20

Família de Rafa Kalimann processa ex-amiga da sister por calúnia

Influenciadora digital disse que Rafa teria feito três abortos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 abr 2020 às 17:29

Publicado em 09 de Abril de 2020 às 17:29

BBB 20: Rafa Kalimann chora pela África ao descobrir sobre pandemia do novo coronavírus
BBB 20: Rafa Kalimann Crédito: Globo TV/Reprodução
A família de Rafa Kalimann já entrou com processo contra a influenciadora digital e suposta ex-amiga pessoal de Rafa, Ana Rosa de Abreu Tanos, depois que ela fez um vídeo no Instagram, no dia 31 de março, dizendo que Rafa teria feito três abortos de um cantor sertanejo e que ela a teria ajudado.
A reportagem teve acesso ao processo, que corre em segredo de Justiça na 10ª Vara Cível da Comarca de Uberlândia (MG).
A juíza Claudiana Silva de Freitas deferiu para que Ana Rosa removesse o conteúdo em vídeo, sob pena diária de R$ 1 mil.

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As redes sociais Facebook e Twitter, além do Google, também aparecem como réus no processo movido por Genilda Freitas, mãe de Rafa. A juíza também determina que as redes tirem do ar não só o vídeo como as repercussões de terceiros, sob pena de R$ 5 mil por dia. A medida é do dia 7 de abril.
A prima de Rafa, Marcela, diz que a família está muito machucada com o assunto. E revela que todos estão confiantes no sucesso do processo.
Procurada, a assessoria do Facebook recebeu as solicitações, mas disse que poderia responder até esta quinta-feira (9). A assessoria do Google disse que também só teria um retorno nesta quinta-feira. O Twitter não foi encontrado.

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