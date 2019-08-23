Home
Fábio de Melo fala sobre largar vida de padre: "Deixar de ser eu"

Em entrevista à revista Quem, o religioso mais famoso do Brasil falou sobre os boatos em torno da possibilidade de ele largar a batina e reafirmou sua fé