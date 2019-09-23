Home
Fábio Assunção vai a protesto contra morte de Ágatha no Rio e retrata descaso ao Alemão

Diversos artistas se manifestaram nas redes sociais sobre a morte trágica de Ágatha Vitória Sales Félix, 8, no Rio