Home
>
Famosos
>
Fábio Assunção: "O vício faz parte dos buracos que a gente tem na alma"

Fábio Assunção: "O vício faz parte dos buracos que a gente tem na alma"

O ator diz que não consegue compreender o preconceito social em relação aos usuários e ex-usuários de entorpecentes