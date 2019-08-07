Home
Fabiana Karla descarta plásticas e se diz de bem com o corpo

Nas redes sociais, Fabiana tem publicado mais imagens de seu corpo, inclusive de biquíni, algo que em anos anteriores não acontecia

Agência Folha Press

Publicado em 7 de agosto de 2019 às 01:12

 - Atualizado há 6 anos

A atriz Fabiana Karla Crédito: Montenegro e Raman/Divulgação

A atriz Fabiana Karla, 43, está de bem com a vida, mente e corpo. De acordo com ela, nunca esteve tão feliz com seu físico como agora. E isso fez com que ela começasse a se conhecer melhor.

"Hoje entendo melhor minhas curvas, meu rosto e minhas expressões. É libertador quando você não fica em cima de julgamentos", disse ela em entrevista ao GShow.

Justamente por isso que Fabiana Karla, que recentemente terminou as gravações como Madá na novela "Verão 90" (Globo), descarta qualquer cirurgia plástica ou procedimento estético. "Morro de medo de errar a mão. Não condeno, mas fiz o trato comigo de ser real. Como atriz, preciso das minhas ruguinhas", revela.

Nas redes sociais, Fabiana tem publicado mais imagens de seu corpo, inclusive de biquíni, algo que em anos anteriores não acontecia. Inclusive imagens com o noivo, Diogo Mello, que é 13 anos mais jovem.

"A maioria dos comentários são de mulheres que falam da diferença de idade e tipo físico, mas hoje em dia não são muitos. No começo, quando foi novidade, acho que causou estranheza e até invejinha."

A atriz, porém, ainda não sabe quando vai se casar com ele. "Papai quer me levar para o altar desta vez. Está sempre me perguntando."

