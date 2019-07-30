Fã chama Anitta de "carroça" e Piovani nega ter sido trocada

Publicado em 30 de julho de 2019 às 12:57
- Atualizado há 6 anos
Luana Piovani voltou a alfinetar o ex-marido, o surfista Pedro Scooby, pelas redes sociais. Um fã da atriz deixou um comentário no Instagram lamentando o fim do relacionamento dos dois e escreveu: "Perfeição de mulher. Como que alguém pode trocar uma Ferrari dessas por um carroça daquelas? Parabéns pela perfeição, Lu".
Piovani abre o jogo sobre o ex Scooby: "Quem disse adeus fui eu"
Na resposta do post, Luana rebateu: "Ele não trocou, viu. Quem disse adeus fui eu".
O casal pôs um ponto final no relacionamento em março deste ano e em entrevista à TV de Portugal, onde Luana vive atualmente com os filhos, a convivência deles na Europa acabou desgastando o casamento.
