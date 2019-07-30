Home
>
Famosos
>
Fã chama Anitta de "carroça" e Piovani nega ter sido trocada

Fã chama Anitta de "carroça" e Piovani nega ter sido trocada

Luana ainda frisou que quem pediu para terminar foi ela e não Pedro Scooby, como se especulava até então

Jose Ricardo Medeiros

[email protected]

Publicado em 30 de julho de 2019 às 12:57

 - Atualizado há 6 anos

Crédito: Reprodução/Instagram @fashionclinicwoman

Luana Piovani voltou a alfinetar o ex-marido, o surfista Pedro Scooby, pelas redes sociais. Um fã da atriz deixou um comentário no Instagram lamentando o fim do relacionamento dos dois e escreveu: "Perfeição de mulher. Como que alguém pode trocar uma Ferrari dessas por um carroça daquelas? Parabéns pela perfeição, Lu". 

Recomendado para você

Humorista é um dos investidores desde o ano passado. Nas redes sociais, fãs e torcedores vibram pela visita

Renato Albani visita sede do Rio Branco e assiste a treino: "2026 vai ser diferente"

Após mais uma expulsão, reality quebrou o próprio recorde de edição com o maior número de participantes expulsos

A Fazenda 17 tem o recorde de edição com mais expulsões

Participante do reality show é eliminada do programa devido a ato de violência realizado durante transmissão ao vivo: 'O que é isso?', reage Adriane Galisteu

Carol Lekker é expulsa de 'A Fazenda 17'; saiba o motivo

Piovani abre o jogo sobre o ex Scooby: "Quem disse adeus fui eu"

Em resposta a fã que chama Anitta de "carroça", Luana Piovani esclarece que quem pediu separação foi ela e nega ter sido trocada pela cantora pelo ex, o surfista Pedro Scooby Crédito: Reprodução/Instagram

> Sensitiva: Anitta e Scooby vão terminar, mas sexo é intenso

Na resposta do post, Luana rebateu: "Ele não trocou, viu. Quem disse adeus fui eu". 

> Anitta ostenta anel de diamantes e fãs falam em noivado com Scooby

O casal pôs um ponto final no relacionamento em março deste ano e em entrevista à TV de Portugal, onde Luana vive atualmente com os filhos, a convivência deles na Europa acabou desgastando o casamento. 

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

Casamento Divórcio luana piovani pedro scooby

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais