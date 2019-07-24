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220 encontros fracassados

Ex-modelo quer se casar com cachorro após fracassos no amor

Elizabeth Hoad tem 49 anos e já viveu, ao menos, 220 encontros que fracassaram

Publicado em 

24 jul 2019 às 20:22

Publicado em 24 de Julho de 2019 às 20:22

A ex-modelo Elizabeth Hoad e seu pet, o cachorro Logan Crédito: Reprodução/Instagram @peopledigest
A ex-modelo Elizabeth Hoad, de 49 anos, desistiu de tentar se relacionar com os homens. Ela planeja se casar com o seu pet, o cachorro da raça Golden Retriever Logan. Segundo informações do The Sun, a decisão veio depois de a bonita ter mais de 220 encontros que foram completamente fracassados
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"Eu tive 220 encontros em oito anos, cadastrada em seis sites de relacionamentos diferentes. Geralmente, foi um desastre", disse, ao tabloide inglês. 
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Segundo a publicação, Elizabeth quer até que o casamento seja na igreja católica que frequenta, no condado de Berkshire, na Inglaterra
"Achei que era uma boa ideia me casar com Logan. Ele nunca sai do meu lado e nos amamos um ao outros. Alguns podem pensar que eu sou maluca, mas isso parece o certo", finalizou. 
PADRINHOS E "AUMIGOS"
Elizabeth disse ainda que pretende subir ao altar em uma cerimônia que deve ter cerca de 20 convidados. A ex-modelo vai usar um vestido de noiva e Logan, uma cartola. Dois huskies de uma amiga, os cachorros Ajax e Bear, serão os padrinhos
De acordo com informações da revista Glamour, Elizabeth viveu seu auge na carreira de modelo nos anos 80 e chegou a se relacionar com o golfista Seve Ballesteros e o piloto James Hunt - dois dos enlaces que não deram certo. 

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