Ex-galã da Globo posa ao lado de marido gato e surpreende fãs

O ator movimentou a web ao postar foto ao lado do marido bonitão

Publicado em 19 de julho de 2019 às 12:53 - Atualizado há 6 anos

O ator Nico Puig Crédito: TV Globo/Reprodução

Nico Puig está afastado da telinha há algum tempo, mas movimentou a web recentemente ao posar ao lado do marido nas redes sociais. Ex-galã da Globo, o ator já foi símbolo sexual, nos anos 90.

Recentemente, divulgou um clique ao lado de Jeff Lattari, o produtor gato com o qual vive um romance há cerca de 20 anos.

O ator Nico Puig e seu marido, o produtor Jeff Lattari Crédito: Reprdoução/Instagram

Atualmente, Nico tem 46 anos e tem no currículo participações em novelams como Sex Appeal (1993), Olho no Olho (1993), Malhação (1995) e Pequena Travessa (2002).

