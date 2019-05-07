Ex-BBB é enganado e dá chilique em reality de casais

Eliéser Ambrósio está atualmente confinado no Power Couple, mas fez fama há alguns anos no Big Brother Brasil. Mas o fato é que o ex-BBB deu um chilique depois de ser enganado por um colega no reality de casais.
O youtuber Lucas Salles, de acordo com informações da revista Contigo!, decidiu pregar uma peça em Eliéser, se passando por gente da produção do programa e dizendo que o ex-brother não deveria falar com ninguém.
O ex-BBB respeitou a ordem, mas em seguida percebeu que tudo não passava de uma brincadeira. Eliéser se revoltou, deu o piti e fez ameaças, mas também prometeu reverter o jogo.