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No Power Couple

Ex-BBB é enganado e dá chilique em reality de casais

Eliéser Ambrósio foi enganado por um outro participante do Power Couple

Publicado em 

07 mai 2019 às 11:20

Publicado em 07 de Maio de 2019 às 11:20

Crédito: Reprodução/Instagram @elieserambrosio
Eliéser Ambrósio está atualmente confinado no Power Couple, mas fez fama há alguns anos no Big Brother Brasil. Mas o fato é que o ex-BBB deu um chilique depois de ser enganado por um colega no reality de casais. 
O youtuber Lucas Salles, de acordo com informações da revista Contigo!, decidiu pregar uma peça em Eliéser, se passando por gente da produção do programa e dizendo que o ex-brother não deveria falar com ninguém. 
O ex-BBB respeitou a ordem, mas em seguida percebeu que tudo não passava de uma brincadeira. Eliéser se revoltou, deu o piti e fez ameaças, mas também prometeu reverter o jogo. 

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