Ex-ator da Globo diz que tentou suicídio após fumar muita maconha

Vitor Morosini admitiu que começou a usar drogas aos 15 anos

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 23 de julho de 2019 às 12:47

 - Atualizado há 6 anos

Crédito: Reprodução

O ator Vitor Morosini, de 30 anos, estrela de "Belíssima", novela da Globo de 2005, abriu o jogo sobre os motivos que o fizeram cair do quinto andar de um hotel de São Paulo em agosto do ano passado. Na ocasião, ele precisou ser internado com várias fraturas pelo corpo e confirmou, em entrevista a Luciana Gimenez, que o episódio se tratava de tentativa de suicídio. 

Aspas de citação

Muito feliz de estar vivo, todo dia eu agradeço a Deus. Desde os 15 eu usava droga, agora não uso mais

Vitor Morosini, ex-ator e piloto de avião
Aspas de citação

"Tentei no desespero. Tive um surto psicótico devido ao uso excessivo de maconha. Eu fiquei um ano e oito meses fumando direto, cinco baseados por dia. Mesmo fumando eu fazia as coisas, gostava do efeito, de ficar doidão mesmo. Fumava para pedalar, jogar bola, ver televisão... Teve um dia que surtei", disse, durante o bate-papo. 

Crédito: Reprodução/instagram

"Não era depressão, eu estava em euforia. Dormia quatro horas por noite. Acordei umas 3 da manhã, fui tomar banho, achei que tinha gente atrás de mim. Mandei mensagem para minha mãe 'dizendo que eu precisava ser internado, ela não respondia, estava sem bateria. Decidi pular", continuou. 

"Quando caí tinham fios elétricos embaixo, sorte que estavam desativados. Amorteceram a queda, mas me quebrei inteiro. Quebrei os dois pés, dedo do pé, coxa, fêmur, ombro, costela e vértebra. Fiquei quase duas semanas na UTI, fiz cinco cirurgias. Outra sorte que eu tive é que não bati a cabeça. Eu só sentia minha perna torta, como se fosse um graveto. Fiquei quatro meses na cadeira de rodas", completou. 

