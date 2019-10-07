Home
Em show de Anitta, Pedro Scooby é visto aos beijos com Cíntia Dicker

Em show de Anitta, Pedro Scooby é visto aos beijos com Cíntia Dicker

"Toda separação machuca, mas estou bem, trabalhando, viajando", comentou o surfista, sobre questionado sobre o fim do amor entre ele e a Poderosa

Publicado em 7 de outubro de 2019 às 07:50

 - Atualizado há 6 anos

No Intagram, foto circula como sendo de Pedro Scooby aos beijos com a modelo e atriz internacional Cíntia Dicker Crédito: Reginaldo Teixeira/CS Eventos/Reprodução/Instagram @eufofoqueioff

Parece que as coisas entre Pedro Scooby, 31, e Cíntia Dicker, 32, estão esquentando. Horas depois de o surfista conversar com jornalistas na penúltima noite de Rock in Rio 2019, neste sábado (5), e dizer que não tem compromisso com ninguém atualmente, os dois foram flagrados aos beijos.

Na ocasião, ele havia confirmado que se encontraria com a atriz e modelo naquela noite, mas lembrou da ex, a cantora Anitta, uma das principais atrações do festival no dia.

"Toda separação machuca, mas estou bem, trabalhando, viajando", comentou.

Nas fotos de Scooby e Cíntia, eles aparecem em uma área VIP do evento, trocando beijos e carinhos. Ao portal Purepeople, reafirmaram que não têm nada sério.

"A gente está se conhecendo. Essa é a verdade. Não estamos namorando e nem nada", disseram ao site.

Entre os outros famosos que passaram pela Cidade do Rock na mesma noite estão Grazi Massafera, Erika Januza e Bruna Marquezine.

