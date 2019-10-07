Publicado em 7 de outubro de 2019 às 07:50
- Atualizado há 6 anos
Parece que as coisas entre Pedro Scooby, 31, e Cíntia Dicker, 32, estão esquentando. Horas depois de o surfista conversar com jornalistas na penúltima noite de Rock in Rio 2019, neste sábado (5), e dizer que não tem compromisso com ninguém atualmente, os dois foram flagrados aos beijos.
Na ocasião, ele havia confirmado que se encontraria com a atriz e modelo naquela noite, mas lembrou da ex, a cantora Anitta, uma das principais atrações do festival no dia.
"Toda separação machuca, mas estou bem, trabalhando, viajando", comentou.
Nas fotos de Scooby e Cíntia, eles aparecem em uma área VIP do evento, trocando beijos e carinhos. Ao portal Purepeople, reafirmaram que não têm nada sério.
"A gente está se conhecendo. Essa é a verdade. Não estamos namorando e nem nada", disseram ao site.
Entre os outros famosos que passaram pela Cidade do Rock na mesma noite estão Grazi Massafera, Erika Januza e Bruna Marquezine.
