Em mansão com Eliana, Carlinhos Maia abre o jogo sobre casamento

No programa, a apresentadora falou dos bastidores da cerimônia com Lucas Guimarães

Publicado em 8 de julho de 2019 às 11:10 - Atualizado há 6 anos

Carlinhos Maia e Eliana: dia de mostrar os bastidores do casamento com o marido, Lucas Guimarães Crédito: Reprodução/Instagram @carlinhosmaiafas9

Eliana dedicou horas do seu programa deste domingo (7) para explorar a mansão de Carlinhos Maia, 28, humorista e influencer digital. A reportagem foi gravada pouco antes do casamento dele com Lucas Guimãres e, por isso, pôde mostrar os bastidores da festa, colhendo depoimentos de artistas convidados como Wesley Safadão e Kevinho.

Na mansão, Eliana fez com ele o quadro Verdade ou Mentira com notícias sobre ele publicadas na internet. Entre os exemplos, uma nota dizia que ele havia quebrado quatro celulares em uma noite, e, em outra, dizia que Maia havia comprado um jatinho de R$ 7,5 milhões no início de carreira como influenciador no Instagram. "Esse do celular foi verdade sim, coisa de adolescente, mas do jatinho não, só tirei uma foto na frente de um", contou Maia.

Antes da cerimônia, Eliana pediu que Maia fizesse um trote com um de seus amigos, e ele ligou para amiga Simone, da dupla com Simaria, dizendo que iria terminar o seu noivado. A cantora sertaneja pediu para ele "respirar fundo antes de tomar uma decisão" e logo a mentira foi desmascarada por Eliana.

O humorista, que foi adotado com poucos dias de vida, lembrou do dia em que conheceu a sua mãe biológica. "Tem duas semanas que perdoei a minha mãe biológica, comprei uma casa para ela. Ela me deu a luz e também uma família maravilhosa", afirmou no programa.

Maia encontrou a mãe biológica em março deste ano pela primeira vez. Em agosto de 2018, ela veio a público dizer que estava passando por necessidades e que não tinha ajuda do filho biológico. Carlinhos ficou muito chateado na época.

