Home
>
Famosos
>
Demi Moore lançará livro e revela estupro, aborto e traição por ator

Demi Moore lançará livro e revela estupro, aborto e traição por ator

"É emocionante, e ainda assim me sinto muito vulnerável", disse a atriz à publicação sobre a expectativa para o lançamento, que acontecerá no próximo dia 24