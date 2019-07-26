Mansão

Débora Nascimento e José Loreto começam divisão de bens no divórcio

Globais estão decidindo o que farão com a mansão onde moravam, em condomínio de luxo da Barra, no Rio

Publicado em 26 de julho de 2019

Em processo de divórcio, Débora Nascimento, 34, e José Loreto, 35, ainda não decidiram o que fazer com a mansão em que moravam.

O imóvel, registrado no nome dos dois, fica num condomínio de luxo na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

A informação é do Blog Léo Dias. Segundo a publicação, o ex-casal também está acertando como ficará a guarda da filha Bella, de um ano.

Débora e Loreto anunciaram a separação em fevereiro, após três anos casados. Depois do anúncio, houve especulações de que o rompimento teria sido provocado pelo envolvimento do ator com a atriz Marina Ruy Barbosa, 24, com quem ele contracenou em "O Sétimo Guardião" (Globo, 2018-2019).

O relacionamento com Marina foi desmentido, mas Loreto admitiu ter traído a mulher.

Procurada, a assessoria de imprensa de Débora afirmou que não vai se manifestar sobre o processo de divisão de bens.

