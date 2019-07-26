Home
>
Famosos
>
Débora Nascimento e José Loreto começam divisão de bens no divórcio

Débora Nascimento e José Loreto começam divisão de bens no divórcio

Globais estão decidindo o que farão com a mansão onde moravam, em condomínio de luxo da Barra, no Rio

Agência Folha Press

Publicado em 26 de julho de 2019 às 11:07

 - Atualizado há 6 anos

Crédito: Reprodução/Instagram

Em processo de divórcio, Débora Nascimento, 34, e José Loreto, 35, ainda não decidiram o que fazer com a mansão em que moravam.

Recomendado para você

Humorista é um dos investidores desde o ano passado. Nas redes sociais, fãs e torcedores vibram pela visita

Renato Albani visita sede do Rio Branco e assiste a treino: "2026 vai ser diferente"

Após mais uma expulsão, reality quebrou o próprio recorde de edição com o maior número de participantes expulsos

A Fazenda 17 tem o recorde de edição com mais expulsões

Participante do reality show é eliminada do programa devido a ato de violência realizado durante transmissão ao vivo: 'O que é isso?', reage Adriane Galisteu

Carol Lekker é expulsa de 'A Fazenda 17'; saiba o motivo

O imóvel, registrado no nome dos dois, fica num condomínio de luxo na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

A informação é do Blog Léo Dias. Segundo a publicação, o ex-casal também está acertando como ficará a guarda da filha Bella, de um ano.

Débora e Loreto anunciaram a separação em fevereiro, após três anos casados. Depois do anúncio, houve especulações de que o rompimento teria sido provocado pelo envolvimento do ator com a atriz Marina Ruy Barbosa, 24, com quem ele contracenou em "O Sétimo Guardião" (Globo, 2018-2019).

O relacionamento com Marina foi desmentido, mas Loreto admitiu ter traído a mulher.

Procurada, a assessoria de imprensa de Débora afirmou que não vai se manifestar sobre o processo de divisão de bens.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

debora nascimento Divórcio josé loreto marina ruy barbosa

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais