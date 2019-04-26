Cleo surge com blusa apertada sem sutiã no festão de Ludmilla

A atriz postou foto e, na legenda, escreveu: "Cabelo prateado, cabelo neon, camisola de pluma, pijama cinzão, mázinhas e perfeitas", se referindo a ela e à cantora, respectivamente.
Publicado em 26 de Abril de 2019 às 12:02
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