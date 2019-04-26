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Ousadia

Cleo surge com blusa apertada sem sutiã no festão de Ludmilla

A atriz foi de pijama cinza à festa

Publicado em 26 de Abril de 2019 às 12:02

Publicado em 

26 abr 2019 às 12:02
Cleo deixou de lado o sutiã e apostou em uma blusa justa para expor a figura no festão de aniversário de Ludmilla. A atriz foi com um pijama cinza ao evento, que pedia aos convidados que fossem com roupas de dormir, que era o tema da festa. 
A atriz postou foto e, na legenda, escreveu: "Cabelo prateado, cabelo neon, camisola de pluma, pijama cinzão, mázinhas e perfeitas", se referindo a ela e à cantora, respectivamente. 

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