Cleo publica foto sorridente após sofrer críticas sobre peso

Visual da atriz no MTV Miaw gerou discussão na web

Agência Folha Press

Publicado em 9 de julho de 2019 às 13:33

 - Atualizado há 6 anos

Crédito: Reprodução/Instagram @cleo

Depois de ser duramente criticada na internet por causa do tipo de roupa que vestiu no MTV MIAW e pelo corpo, Cleo, 36, mostra para todo mundo que está de bem com ela mesma.

No Instagram, publicou uma imagem com sorriso de orelha a orelha e uma frase chamativa. "Rir até dar câimbra. Que assim seja!", escreveu.

Na foto ela aparece com um top preto e um casaco amarelo, uma bota de oncinha e calça mais larga com estampa de exército. No dia do MIAW, sua roupa chamou a atenção de alguns internautas e até de grávida ela foi chamada.

Cleo, à época, fez um desabafo e foi defendida por famosos, pela mãe e pelo ex-namorado João Vicente de Castro. "Eu tenho orgulho dela. Eu tenho orgulho porque ela é autêntica, porque ela é linda, porque ela luta pelos seus desejos, porque ela tem defeitos, porque ela é honesta, porque ela trabalha para ser quem ela quer ser. Eu tenho orgulho dela porque ela não deita para crítica pobre e machista", disse.

