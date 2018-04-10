Claudio Heinrich oferece aula de defesa pessoal para mulheres

Longe das telinhas desde "Pecado Mortal" (2013), da RecordTV, por falta de trabalho, o ator Claudio Heinrich está dando um jeito de complementar a renda. O galã da primeira temporada de "Malhação" (de 1995 a 1997) e ex-paquito (1989 a 1992) está dando aula de defesa pessoal para as mulheres.

Faixa preta de jiu-jítsu em uma academia do Rio, o ator, de 45 anos, fez um post no Instagram oferecendo seus serviços de instrutor. Claudio é casado com a produtora cultural Claudia Colpo e tem um filho com ela, Karl, de 2 anos. Na Globo, participou de novelas como "Uga Uga" (2000) e "Coração de estudante" (2002).