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Claudio Heinrich oferece aula de defesa pessoal para mulheres

Ex-galã de Malhação e paquito da Xuxa oferece seus serviços na rede social

Publicado em 10 de Abril de 2018 às 18:30

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 abr 2018 às 18:30
Claudio Heinrich oferece aula de defesa pessoal para mulheres Crédito: Instagram / Claudio Heinrich
Longe das telinhas desde "Pecado Mortal" (2013), da RecordTV, por falta de trabalho, o ator Claudio Heinrich está dando um jeito de complementar a renda. O galã da primeira temporada de "Malhação" (de 1995 a 1997) e ex-paquito (1989 a 1992) está dando aula de defesa pessoal para as mulheres.
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Faixa preta de jiu-jítsu em uma academia do Rio, o ator, de 45 anos, fez um post no Instagram oferecendo seus serviços de instrutor.  Claudio é casado com a produtora cultural Claudia Colpo e tem um filho com ela, Karl, de 2 anos. Na Globo, participou de novelas como "Uga Uga" (2000) e "Coração de estudante" (2002).
 

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