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Claudia Leitte é comparada com Ivete Sangalo e rebate: 'História boba'

Internauta fez crítica confundindo gêmeo com gênio e cantora respondeu com bom humor e ironia

Publicado em 

03 mai 2019 às 21:41

Publicado em 03 de Maio de 2019 às 21:41

Claudia Leitte Crédito: Reprodução/Instagram
Claudia Leitte está grávida de sua primeira menina, que se chamará Bella, e foi alvo de um comentário maldoso em foto publicada por ela no Instagram na quinta-feira, 3.
"Você inveja tudo que a Ivete [Sangalo] tem. Agora até os filhos. Só faltou ser gênios também [sic] [risos]", escreveu uma seguidora.
A internauta aparentemente confundiu a palavra "gênios" com "gêmeos" na crítica, o que rendeu uma resposta bem-humorada da cantora.
"De todas as histórias bobas que já inventaram, essa foi campeã e vice-campeã [risos]. Nossos filhos foram considerados gênios do axé, vão dar aulas em Harvard sobre a Máfia do Acarajé ainda na infância. Inclusive, farão um filme sobre tal genialidade", brincou. "Ivete e eu não protagonizaremos esse [filme] aí, mas, faremos atuações inesquecíveis. Fique ligada, gatinha [risos]", completou.

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