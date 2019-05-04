Claudia Leitte é comparada com Ivete Sangalo e rebate: 'História boba'

"Você inveja tudo que a Ivete [Sangalo] tem. Agora até os filhos. Só faltou ser gênios também [sic] [risos]", escreveu uma seguidora.

"De todas as histórias bobas que já inventaram, essa foi campeã e vice-campeã [risos]. Nossos filhos foram considerados gênios do axé, vão dar aulas em Harvard sobre a Máfia do Acarajé ainda na infância. Inclusive, farão um filme sobre tal genialidade", brincou. "Ivete e eu não protagonizaremos esse [filme] aí, mas, faremos atuações inesquecíveis. Fique ligada, gatinha [risos]", completou.