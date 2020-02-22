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Musas

Carnaval tem Araújo 'diabinha', Anitta de abelha e Leitte 'pelos ares'

Outro destaque foi Carla Prata, que desfilou como musa da Dragões da Real. A fantasia era inspirada no poder da alegria, tema da escola de samba. Mas foi a maquiagem carregada que chamou a atenção, principalmente antes de ela entrar na avenida

Publicado em 22 de Fevereiro de 2020 às 09:57

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 fev 2020 às 09:57
Foi só Viviane aparecer no Sambódromo do Anhembi para os fãs começarem a exaltar a "rainha das rainhas" Crédito: Instagram
A noite de sexta-feira (21) do Carnaval 2020 teve Viviane Araújo, 44, como um de seus principais destaques. Foi só a atriz aparecer no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo, para os fãs começarem a exaltar a "rainha das rainhas".
À frente da bateria da Mancha Verde há 16 anos, ela desfilou desta vez com uma fantasia toda vermelha e bem cheia de brilhos, que emulava uma "diabinha". No enredo da escola, "Pai! Perdoai, Eles Não Sabem o Que Fazem", ela representava "a vaidade do mal".
"Realmente Viviane Araújo é uma deusa", comentou um internauta. "Por mim a câmera só ficava nela", concordou outro.
Outro destaque foi Carla Prata, ex-bailarina do Faustão, que desfilou como musa da Dragões da Real. A fantasia era inspirada no poder da alegria, tema da escola de samba. Mas foi a maquiagem carregada que chamou a atenção, principalmente antes de ela entrar na avenida.
Já Simone Sampaio, que participou de "A Fazenda 5" (Record), chorou em sua despedida como rainha da bateria da mesma escola. A rainha completou 20 anos à frente dos ritmistas da agremiação.
Em Salvador, quem mais chamou a atenção foi Anitta, que surgiu com uma fantasia de abelha. O look preto e amarelo tinha antenas, óculos e asinhas, além de 15 mil cristais Swarovski. "As abelhas que polinizam nossa flora", disse a funkeira. "Sem elas não existiria a vida."
Já Claudia Leitte homenageou Madonna, usando um maiô dourado e meia-calça de bolinha preta. A cantora apareceu "voando" no circuito Barra-Ondina. Ela foi içada por um guindaste para subir no trio-elétrico. Ela fez coreografias no ar e foi ovacionada pelo público.

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