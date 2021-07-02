Cardi B responde em português MC Dricka sobre ser paga para ouvir funk

A rapper Cardi-B compartilhou um tuíte contendo uma entrevista de MC Dricka, ao podcast Podpah, Crédito: Divulgação

Na manhã desta quinta-feira (1º), os nomes de MC Dricka, 22, Ludmilla, 26, e da rapper Cardi B, 28, estiveram entre os assuntos mais comentados do Twitter e geraram movimentações nas redes sociais por uma desavença entre a MC de 22 anos e a estrela norte-americana.

Cardi B, que está grávida de seu segundo filho com o rapper Offset, compartilhou um tuíte contendo uma entrevista de MC Dricka, ao podcast Podpah, no dia 14 de junho. Na conversa, Dricka comentava ser fã de Cardi e que gostaria que a rapper a notasse, mas que não pagaria por isso.

"Ah, a mulher é a braba, mas será que ela vai me notar um dia? Eu não quero pagar para ela me notar, isso é chato. Eu gosto quando as pessoas me notam", afirma a funkeira no vídeo. O entrevistador perguntou se a fala da cantora era real, e ela respondeu: "Você não sabia? É f., mas vamos deixar em off", concluiu.

A rapper comentou o vídeo em português, e negou ter sido paga para ouvir funk brasileiro. "Não é verdade, a primeira vez que escutei funk foi quando um fã me marcou em um post de 'Onda diferente', eu comecei a ouvir as duas artistas e quando a música acabou começou a tocar outras parecidas", escreveu.

"Foi quando eu escutei músicas de Kevin O Chris e outros artistas", completou a artista que chegou a reproduzir na apresentação da música "WAP" (2020), no Grammy, um remix feito por Pedro Sampaio, com a batida do funk brasileiro e trechos em português.

Em outro tuíte ela citou o grupo Bonde das Maravilhas, que ficou conhecido pela música "Aquecimento das Maravilhas" (2016), e elogiou o ritmo: "Meu corpo e espírito sentem. A música é incrível, você pode até não entender as palavras, mas o ritmo domina sua alma. Eu amo o funk."

Então, a cantora Ludmilla, que no início de sua carreira utilizada o nome de MC Beyoncé, compartilhou o texto de Cardi B e escreveu: "É por isso que eu amo a Cardi, não deixa passar nada". Em seguida, para evitar conflitos, ela explicou que quis pontuar o amor da rapper pelo funk brasileiro, e não atacar MC Dricka.

"Antes que isso vire uma bola de neve, porque eu já tô vendo uns querendo botar mulher preta pra se estranhar, eu fiquei feliz pela Cardi ter citado 'Onda diferente' como um dos primeiros funks que ela ouviu", afirmou a cantora.