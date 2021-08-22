Caldeirão com Mion vai turbinar quadro de Luciano Huck com famosos

Aos poucos, os detalhes sobre a nova cara do novo Caldeirão, que será comandado por Marcos Mion, vêm sendo revelados. A Globo divulgou em uma chamada na programação na noite de sábado (21) algumas das atrações que o programa vai ter. Uma delas é o quadro Tem ou Não Tem, que atualmente está no ar com Luciano Huck. Porém, a atração vai ganhar uma turbinada. Os participantes serão famosos, em vez de famílias anônimas.

Atualmente, a cada sábado, duas famílias que se inscreveram pelo site do programa são chamadas para participar. No palco, os participantes tentam adivinhar as respostas mais citadas por um grupo de 100 brasileiros que respondem a perguntas variadas. O prêmio é de até R$ 30 mil.

O apresentador Marcos Mion na chegada à Globo Crédito: Divulgação/Multishow

Outra novidade é o quadro Sobe o Som. De acordo com o apresentador, trata-se de uma "disputa musical louca e divertida, cheia de sucessos". A dinâmica ainda não foi detalhada.

Antes, a Globo já havia anunciado a estreia do "Isso a Globo Mostra", em que o apresentador vai reagir a trechos da programação da própria emissora. É uma versão do que ele já fazia no Piores Clipes do Mundo, em que o apresentador analisava clipes na extinta MTV Brasil.