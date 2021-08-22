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Caldeirão com Mion vai turbinar quadro de Luciano Huck com famosos

Antes, a Globo já havia anunciado a estreia do "Isso a Globo Mostra", em que o apresentador vai reagir a trechos da programação da própria emissora

Publicado em 22 de Agosto de 2021 às 16:25

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

22 ago 2021 às 16:25
Aos poucos, os detalhes sobre a nova cara do novo Caldeirão, que será comandado por Marcos Mion, vêm sendo revelados. A Globo divulgou em uma chamada na programação na noite de sábado (21) algumas das atrações que o programa vai ter. Uma delas é o quadro Tem ou Não Tem, que atualmente está no ar com Luciano Huck. Porém, a atração vai ganhar uma turbinada. Os participantes serão famosos, em vez de famílias anônimas.
Atualmente, a cada sábado, duas famílias que se inscreveram pelo site do programa são chamadas para participar. No palco, os participantes tentam adivinhar as respostas mais citadas por um grupo de 100 brasileiros que respondem a perguntas variadas. O prêmio é de até R$ 30 mil.
O apresentador Marcos Mion na chegada à Globo
O apresentador Marcos Mion na chegada à Globo Crédito: Divulgação/Multishow
Outra novidade é o quadro Sobe o Som. De acordo com o apresentador, trata-se de uma "disputa musical louca e divertida, cheia de sucessos". A dinâmica ainda não foi detalhada.
Antes, a Globo já havia anunciado a estreia do "Isso a Globo Mostra", em que o apresentador vai reagir a trechos da programação da própria emissora. É uma versão do que ele já fazia no Piores Clipes do Mundo, em que o apresentador analisava clipes na extinta MTV Brasil.
O Caldeirão com Mion estreia no dia 4 de setembro. Luciano Huck, por sua vez, estreia à frente do Domingão no dia seguinte. As mudanças foram ocasionadas pela saída de Faustão da Globo após 32 anos. O apresentador assinou contrato com a Band, onde deve estrear em 2022.

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